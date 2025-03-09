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元智36週年校慶　管院成立博士學會陳建松任首屆理事長

▲元智36週年校慶

▲校長廖慶榮(右五)頒發2024全球Top2%頂尖科學家給獲獎教師。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學36週年校慶暨校運會，8日舉行。結合社區藝術節、園遊會、並廣邀高中生參觀元智，席開36桌辦理校友聯誼餐會，凝聚校友及師生向心力。校長廖慶榮表示，元智大學從創立初期僅有5個學系，逐步發展成為擁有6個學院26個系所的綜合大學，在學術研究、人才培育、產學合作與國際交流等方面取得的顯著成就。

展望未來，元智大學將積極應對數位轉型等挑戰，持續在AI、智慧製造、半導體及ESG發展等領域深耕，感謝所有為學校發展做出貢獻的教職員生，期許元智大學持續邁向卓越。

▲元智36週年校慶

▲表揚第六屆傑出校友。（圖／元智提供）

校慶運動會於廖慶榮校長帶領師生約400人進行環校路跑，為校慶活動揭開序幕。「校慶典禮」在元智六館有庠廳舉行，桃園市蘇俊賓副市長親臨典禮會場祝賀表示，感謝元智大學對地方發展的貢獻，強調學校在36年來培育人才，助力桃園人口與產業升級，並讚揚元智大學國際排名與企業評價上的優異表現，市府將持續與學校合作，共同提升桃園與學校的競爭力，推動城市發展。

▲元智36週年校慶

▲管院成立博士學會陳建松(右二)任首屆理事長。（圖／元智提供）

典禮中也頒發2024全球Top2%頂尖科學家、教師績效傑出獎、青年學者研究獎等殊榮予績優教師，以表彰其傑出貢獻。此外，元智大學管理學院博士班也於今日成立博士學會，第一屆榮譽理事長許士軍教授等嘉賓親臨現場，為校友送上祝福，並期望成為凝聚校友力量、激發創新思維的契機。會中並選出101級博士班陳建松博士擔任第一屆理事長。

另外，公開表揚多位傑出校友，肯定其卓越成就與對社會的貢獻。包括：人文社會學院藝術管理研究所碩士班校友、現任富藝斯拍賣行（Phillips）香港二十世紀及當代藝術部門主管暨資深總監的佟立華；資訊學院資訊研究所碩士班校友、科碼新媒體創辦人兼執行長李昀叡；工程學院化學材料工程學系校友、現任欣興電子營運副總經理的黃仁侯；電機通訊學院電機工程學系光電組碩士班校友、現任廈門美日豐創光罩公司廠長黃宇光；以及管理學院國際企業學系校友、現任走著瞧公司（Gogolook）董事長的鄭勝丰。此外也頒贈傑出系友、教育部教育部捐資教育事業獎，以彰顯其成就。

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