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冷氣團、華南水氣雙襲「明全台濕冷」　低溫掉到12度　

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天有新一波華南水氣移入，加上冷氣團影響，天氣濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(7日)冷氣團持續發威，新一波華南水氣移入，各地轉濕冷，局部低溫下探12度，冷氣團預估影響到周六，明天到周六清晨中部以北3500公尺以上高山有機會降雪，周日白天氣溫回升，下周一到下周三氣溫暖如夏，局部高溫上看30度，下波變天預計落在下周四，天氣將轉濕涼。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天持續受大陸冷氣團影響，天氣偏冷，清晨中部以北、東北部低溫約12到14度，其他地區15到16度，白天高溫部分，北部、東北部約15到16度，中部、花蓮17到20度，南部、台東21到24度。

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明天各地也有降雨機會，張承傳指出，明天白天新一波華南雲雨移入，中部以北、東北部、東半部有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

張承傳說明，這波冷氣團持續影響到周六，北部、東北部整天偏冷，其他地區早晚涼，周六北部高溫約18度，中南部24到27度，周六降雨減少，桃園以北、東半部有局部短暫雨；周日開始冷氣團減弱，氣溫回升，北部可到23到24度，中南部約27到28度，東部約24到25度，降雨更少，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北、中部以北山區零星短暫雨，其他多雲到晴。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一到下周三環境偏東南風，溫度更為回升，張承傳指出，各地高溫可到25度以上，中南部約29到30度，降雨更少，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區零星短暫雨，其他多雲到晴。

張承傳進一步表示，下一道鋒面預計下周四到北部海面，靠近台灣地區，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨；下波冷空氣預計下周五到下個周日南下，屆時將有鋒面通過、東北季風增強，下周後半期轉濕涼。

降雪方面，張承傳指出，明天到周六清晨中部以北3500公尺以上高山有機會降雪；此外，下周一到下周三台南以北及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

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