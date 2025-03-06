台南規模5.2地震　專家：釋放0.03顆原子彈能量

▲地震報告。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／綜合報導

根據中央氣象署地震測報中心資料，周三晚間9時27分，台南市楠西區發生芮氏規模5.2地震。對此，地震測報中心表示，這是0121大埔規模6.4地震的餘震。前地震測報中心主任郭鎧紋則說，這次地震相當於釋放0.03顆原子彈能量。

根據地震報告，地震深度14.3公里，屬於極淺層地震，震度4級地區為台南市、高雄市、嘉義縣，震度3級地區為嘉義市、雲林縣、彰化縣、台中市，震度2級地區為台東縣、南投縣、花蓮縣、澎湖縣，震度1級地區為屏東縣、苗栗縣、宜蘭縣，總共14縣市有感。





震度 地區 4級 台南市、高雄市、嘉義縣 3級 嘉義市、雲林縣、彰化縣、台中市 2級 台東縣、南投縣、花蓮縣、澎湖縣 1級 屏東縣、苗栗縣、宜蘭縣

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對此，地震測報中心指出，這是0121大埔地震的餘震。根據地震測報中心最新統計，0121大埔地震後，餘震共有172起，其中規模5至6有9起，規模4至5為49起，規模4以下共114起。

《自由時報》報導，郭鎧紋表示，這次楠西規模5.2地震，等於釋放0.03顆原子彈的能量，破裂面積相當於台北市大安區。

▼最新0121大埔地震主震、有感餘震統計。（圖／氣象署）