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郭智輝：台積電+英特爾=與蒙古症結婚！智障者家長總會怒：歧視

經濟部長郭智輝昨接受專訪時失言，竟以「蒙古症（已改為唐氏症）」來比喻台積電跟英特爾合資的傳聞。（本刊資料照）

▲經濟部長郭智輝昨接受專訪時失言，竟以「蒙古症（已改為唐氏症）」來比喻台積電跟英特爾合資的傳聞。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

台積電近日宣布將在美國擴大投資1,000億美元（約新台幣3.3兆），引起全世界關注。而先前傳出台積電有打算跟英特爾合資，經濟部長郭智輝昨（7）日接受鄭弘儀專訪時，竟以「蒙古症（已改為唐氏症）」來比喻此事，強調這是不可能的事。對此，中華民國智障者家長總會今（8）日表達強烈抗議，認為這樣的說法，對障礙者及其家庭是一種直接的歧視和偏見。

經長郭智輝昨天下午接受鄭弘儀《寶島全世界》廣播節目專訪時，被問到外傳台積電有打算跟英特爾合資的消息，郭智輝回應，這是不可能的事，並拿「蒙古症」來舉例，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？」

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中華民國智障者家長總會今達強烈抗議，祕書長孫一信也於臉書po文，先是提到蒙古症在國際上很久很久以前，已將其改為唐氏症（唐氏症以英國醫生約翰·蘭登·唐的名字命名），「以避免對於某一個種族的不敬。」而唐氏症候群在1959年已經確定是染色體的異常所致，不過到底是什麼原因導致？目前也沒確定答案，所以任何家庭都有生出唐氏症孩子的可能性。

孫一信認為，郭智輝部長的發言，對障礙者及其家庭是一種直接的歧視和偏見，拿唐氏症家庭的婚姻來比喻一個自認為是有長期風險的合併案，這當然是負面的想像。因此歧視了唐氏症本人以及他的家庭。

孫一信更強調，我國已簽署的「身心障礙者權利公約」第二條就有針對歧視的定義：「『基於身心障礙之歧視』是指基於身心障礙而作出之任何區別 、排斥或限制，其目的或效果損害或廢除在與其他人平等基礎上於政治、經濟、社會、文化、公民或任何其他領域，所有人權及基本自由之認可、享有或行使。基於身心障礙之歧視包括所有形式之歧視，包括拒絕提供合理之對待」。他不忘再度提醒部長的言論，「其效果已經明顯的損害到唐氏症者本人及其家人的婚姻權。」

最後，孫一信補充提到，「告訴郭部長一個消息」，南韓的藝術家鄭恩惠，他和男朋友交往一年之後宣布要在今年5月結婚喔！「請問你要告訴他（她）長期的風險嗎？還是跟我們一樣給他們滿滿的祝福？」


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