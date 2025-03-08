行人「走斑馬線邊緣」收500元紅單　逆轉免罰理由曝光

記者黃翊婷／台北報導

行人小清（化名）去年6月間行經台北市信義區一處無號誌燈的路口，與一名未禮讓行人的機車騎士發生擦撞，事後卻被警方認定「行人不依規定擅自穿越車道」，挨罰500元，因而決定提出行政訴訟。台北高等行政法院法官認為，小清當時走在行人穿越道邊緣，不算違規，反而是騎士沒有禮讓，導致事故發生，最終裁定撤銷原處分。

▲小清走在行人穿越道邊緣，被警方認為是違規穿越馬路。（示意圖／達志影像，非本案事發路口。）

判決書中記載，小清去年6月間行經台北市信義區基隆路1段35巷與市民大道6段路口，與一名未禮讓行人的機車騎士發生擦撞，手中的安全帽因此被撞飛，導致手指、手掌挫傷，還被警方認定有「行人不依規定擅自穿越車道」的違規行為，依法開罰500元。

小清不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，依照過去的判決結果可知，行人就算稍微偏離行人穿越道，並不代表未遵循行人穿越道行走，事發路口沒有設置號誌燈，當時他是緊靠行人穿越道邊緣行走，主觀上並無故意違規的意思。

警方則認為，依道路交通事故初步分析研判表記載，這起事故的可能原因包含行人不依規定行走在行人穿越道上、騎士不暫停禮讓行人先行，小清在行人穿越道標線範圍可供通行的情況下，仍未依規定穿越道路，違規事實明確，依法裁罰並無不妥。

不過，台北高等行政法院法官認為，經檢視現有證據之後，發現小清當時確實是緊臨行人穿越道的邊緣過馬路，接著騎士行經路口，因未禮讓行人而發生擦撞，進而導致小清受傷，顯見這起事故的肇事主因是騎士未禮讓行人。

法官接著指出，就算當時小清沒有走在白色枕木紋上，但他仍緊靠行人穿越道的邊緣，行徑方向也與行人穿越道一致，不論是客觀上還是主觀上，都難認他有任何不依規定擅自穿越車道的違規行為，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。