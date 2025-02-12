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社會 社會焦點 保障人權

駕駛未禮讓挨罰控「路口太亂引民怨」　結局仍噴6千元

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿忠（化名）去年5月間開車行經台北市信義區某路口，因未禮讓行人被檢舉，挨罰6000元，但他認為該路口設計有問題，長期混亂引起民怨，加上當時對向車道有車擋住行人穿越道，他並非故意不禮讓。不過，台北高等行政法院法官審理之後，並未採信阿忠的說詞，日前裁定駁回。

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路。（圖／記者季相儒攝）

▲阿忠因未禮讓行人挨罰。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）

判決書中記載，阿忠去年5月間開車行經台北市信義區某路口，因「行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通行」的違規行為，被其他駕駛檢舉，因而挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿忠提出行政訴訟並表示，當時對向車道有車子擋住行人穿越道，導致他必須通過路口才能看到行人，而且該路口沒有設置路燈，任何人遇到相同的狀況應該都無法立刻做出反應；此外，該路口設計不良，長期混亂，引起民怨，明明有很多改善空間，主管機關卻都不作為。

台北市交通事件裁決所則認為，阿忠的車輛通過事發路口時的確沒有暫停禮讓，導致2名行人被迫停下腳步，當時車輛與行人相距未達3組枕木紋或3公尺以上，違規事實明確；況且依法規定，在無號誌的路口本來就應該減速慢行，如果他有確實減速，應當可以看到行人，因為檢舉車輛的駕駛也是在看到行人之後，才去檢舉他未禮讓的違規行為。

台北高等行政法院法官當庭檢視檢舉人的行車記錄器影像，發現當阿忠的車輛靠近行人穿越道時，畫面中確實可以看見左方有行人正在往右側走，他卻還是逕自通過路口，沒有暫停禮讓，車輛與行人之間相距不足2組枕木紋，違規事實明確。

法官接著表示，當時雖然有車輛擋住行人穿越道，但從證據影像中可見，行人頸部以上的部位高於車輛，並未完全被遮住，阿忠理應可以看到；再者，事發路口經查證，標線尚屬清晰明確，就算真有設計不良問題，在主管機關依法調整、變更之前，駕駛人仍有義務遵守現場交通標線的設置，最終沒有採信阿忠的說詞並裁定駁回，全案仍可上訴。

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