未禮讓挨罰怪警「從很遠的地方看有視差」　駕駛提告慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小清（化名）去年2月間開車行經台北市南京東路五段一處巷口，因未禮讓行人被警員舉發，挨罰6000元，事後他主張「警員是從很遠的地方看，視角上有視差」，並提出行政訴訟。但台北高等行政法院法官當庭檢視警員密錄器影像，認定小清違規事實明確，日前裁定駁回他的告訴。

▲小清被舉發未禮讓行人，因而挨罰6000元。（示意圖／達志影像，非本案事發地點。）

判決書中記載，小清去年2月間開車行經台北市南京東路五段一處巷口，因有「行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通行」的違規行為，被警員依法舉發，因而挨罰6000元罰鍰，還要參加道路安全講習。

小清不滿受罰，決定提出行政訴訟，他認為，該名警員是從很遠的地方看，視角上視差，當時他的車輛根本還沒有進入行人穿越道，而且他有停車禮讓。

台北市交通事件裁決所則表示，經檢視舉發單位的警員錄影證據，第一位行人通過後，陸續還有其他行人通過，但小清並未禮讓，違規事實明確，依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官會同雙方當庭檢視警員密錄器影像光碟內容，結果發現，當小清的車輛行近行人穿越道時，錄影畫面中已經可以看見有行人正在行人穿越道上，車子的前輪壓上行人穿越道時，不僅沒有暫停禮讓，還緩慢向前行駛，接著2名行人分別從車子旁邊走過或從車頭前方跑過，當時車子的車頭明顯與行人相距未超過3組枕木紋。

法官認為，原處分認為小清有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，並無違誤，該處分經核對沒有裁量逾越、怠惰或濫用等瑕疵情形，應屬適法，最終裁定駁回小清的告訴，全案仍可上訴。