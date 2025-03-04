駕駛螃蟹切挨罰2.4萬元　喊冤「加油站在對面」被法官打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿哲（化名）去年2月間開車行經新北市區，因為不熟悉路況，發現目的地加油站是在對向，竟急忙從最右側車道切入最左側車道，因此被檢舉逼車，挨罰2.4萬元。雖然阿哲矢口否認逼車，但台北高等行政法院法官檢視採證光碟之後，並未採信他的說詞，日前裁定駁回他的告訴。

▲阿哲為了去加油站，直接「螃蟹切」，因而被後車駕駛檢舉。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲去年2月間開車行經新北市區，因有「任意以迫近迫使他車讓道」、「任意迫近迫使他車讓道（處車主）」的違規行為，被後車駕駛檢舉，因而挨罰2.4萬元罰鍰，還要吊扣汽車牌照6個月、參加道路交通安全講習。

阿哲不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，因為對事發地區路段不熟悉，到了加油站附近才發現加油站在對向車道，於是急忙從最右側車道切入最左側車道，當時沒看見後方有車，所以切入左側車道的角度比較大，但速度緩慢，也有使用方向燈，「我以為後方來車會禮讓，因此沒有停下」，他真的沒有逼車的意圖。

台中市交通事件裁決處則認為，阿哲連續跨越車道2次，期間2度貼近檢舉人的車輛行駛，雙方距離不足1條白實線，檢舉人已經按鳴喇叭示警，他應當知道自己的駕駛行為已經對其他駕駛造成危險，卻沒有停止或變換行駛方式，難認沒有逼車的惡意，此案違規事實明確，依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官當庭檢視採證光碟，發現阿哲在變換車道期間，與檢舉人的車輛有部分平行重疊的情況，檢舉人立刻緊急剎車並長按喇叭示警，他卻沒有停止，仍持續切入檢舉人車輛所在的車道前方，並繼續向左切入最內側車道。

法官表示，阿哲聲稱是因為要去加油站，所以需要快速切到左側車道，而且他當下明明有聽到喇叭聲，卻自以為後車會禮讓，所以沒有停下，種種行為確實已經違規，原處分裁罰經核實屬於合法有據，最終不採信他的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。