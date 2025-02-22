駕駛搶快沒禮讓　挨罰6千元辯「行人在等到齊才通過」

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿興（化名）前年9月間開車行經新竹縣關西鎮一處路口，因未禮讓行人被檢舉，挨罰6000元，他提出行政訴訟強調自己不是故意的，那些行人應該是想等大家都到齊後再一起走。不過，台北高等行政法院法官檢視相關影像證據之後，並未採信阿興的說詞，日前裁定駁回。

▲阿興因未禮讓行人挨罰，但他堅稱自己不是故意不禮讓。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）



判決書中記載，阿興2023年9月間開車行經新竹縣關西鎮明德路及正義路口，因「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被民眾檢舉，挨罰6000元罰鍰、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

阿興不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時是他的車輛先右轉，行人才踏入行人穿越道，並非故意不禮讓，而且那些行人應該是想等其他人到齊之後再一起走，加上該路口設有行人專用號誌按鈕，不是定時控制的燈號，他覺得這是不實舉發。

交通部公路局新竹區監理所則表示，證據影片為連續影像，當時已有數名行人踏入行人穿越道，阿興的車輛卻逕自超越停止線，接著轉彎通過，可見他是為了搶快而未禮讓行人，違規事實明確，依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官當庭檢視採證照片及影片，發現阿興的車輛尚未抵達停止線前，行人就已經踏入行人穿越道，大約5秒鐘之後，他的車輛前緣才進入行人穿越道，過程中他全然沒有停等，執意通過路口，當時他的車輛與行人之間僅有1組標線的距離，確實違規。

至於「等人到齊」的說法，法官指出，當時確實有2名大人牽引數名孩童要過馬路，但沒有出現阿興所說的「行人在等其他人到齊」的狀況發生，最終沒有採信他的說詞並裁定駁回，全案仍可上訴。