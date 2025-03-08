植入「3D列印陰莖」治療不舉！　最新研究：有望提高生育率

▲研究團隊研發出一款3D列印陰莖，能夠治療豬與兔子的勃起功能障礙。（圖／South China University of Technology，下同）



記者王佩翊／編譯

中國華南理工大學的研究團隊成功研發出全球首款「3D列印陰莖植入物」，這項裝置模擬了陰莖內部的「海綿體」，長度約6.25公分，以幫助患有勃起功能障礙的患者能夠恢復正常的勃起功能。

根據《每日郵報》報導，來自華南理工大學的研究團隊試圖找到解決男性勃起功能障礙的長期解決方案。研究人員研發出一款「3D列印陰莖植入物」，並將該植入物植入兔子與豬的體內進行實驗。

實驗結果也顯示效果相當顯著，患有陰莖組織損傷的豬在植入假陰莖後，不僅能成功勃起，其生育能力也有所提升。實驗數據顯示，這些豬在植入假陰莖前，生育成功率僅為20%，但手術後竟提升至100%。

雖然目前尚未進行人體試驗，但研究團隊對此技術充滿信心，並希望未來能實際應用於男性患者身上，以治療患有勃起功能障礙或是陰莖受損的男性病患。

這項研究利用水凝膠3D列印出陰莖海綿體的模型，並植入內皮細胞，使其能模擬正常的血管功能進行充血。研究結果顯示，這款仿生植入物不僅能恢復實驗動物的勃起功能，甚至能重建正常的陰莖形態與生育能力。研究人員認為，這項技術未來可能成為治療勃起功能障礙或陰莖損傷患者的突破性療法，並推動3D列印人工組織器官的臨床應用。