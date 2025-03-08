新婚人妻廚藝爛卻被規定「每天煮」！公婆吃到送醫...結局神反轉

▲人妻做飯讓公婆吃到食物中毒送醫。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，她新婚1個月，公婆規定每天下班要煮晚餐，雖然她不太會下廚，但還是很認真去學，沒想到卻害得公婆吃到送醫院，最後一次煮餐還把廚房搞到燒起來，老公無奈對他媽媽說，「早跟妳說不要叫她煮，妳自己不聽。」

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，原PO表示，她剛嫁進來一個月，公婆規定她每天要煮晚餐。原PO說，她不太會煮。婆婆回，煮久了就會。她無奈向老公求救，但老公卻說，「沒關係妳就煮，一星期他們就不會要妳煮了」。

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原PO表示，之前跟老公同住，都老公煮晚餐，每次她想煮，不是沒熟就是焦掉，被老公多次警告不要碰廚房。如今公婆願意吃她煮的飯，「想想有人願意吃我煮的飯真的很感動，可是我真的很努力也很認真在煮了，我也不知道為什麼公婆吃了我煮的飯會送去醫院。」

醫生稱，這是食物中毒。原PO說，不可能，她都一大早市場買菜跟肉，放廚房當天煮。老公問「肉跟蝦也放廚房？有放冰箱嗎？」原PO不解，「為什麼要放冰箱，當天買的都很新鮮。後來我才知道要放冰箱。」

經過這次經驗，婆婆還要她繼續煮。原PO指出，「我清楚看到我老公翻了白眼，最後一次煮飯忘了關火廚房燒起來。」婆婆跟老公說，媳婦每天煮的晚餐像ㄆㄨㄣ（廚餘），害他們送醫院，每天都在吃胃藥，現在還把廚房燒了，真是掃把星。

原PO說，老公回婆婆「早跟妳說不要叫她煮，妳自己不聽。」婆婆因此怒嗆，「搬出去住。」原PO無奈，「我沒有爸媽一直很希望有個父母親可以孝順，雖然飯煮不好可是該給公婆一樣也沒少。」老公說，「至少可以回去過兩人世界。記住！下次別再碰廚房。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「妳很故意」、「本日最中肯」、「我覺得妳是故意的，但是我沒有證據」、「感覺是編故事，但當傻媳婦也是一個方法」、「繼續煮，直到黑化婆婆放棄妳」、「辛苦了，真的不要做不擅長的事情，婆婆真的不用太執著，以前婦德是要會煮飯，現在是不會煮才是美德」。

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