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桃園風光馳騁日本鐵道　「発見！台湾桃園の魅力」彩繪列車啟航

▲桃園市觀旅局、桃園捷運公司與日本南海鐵道列車合作，將桃園山海四季美景彩繪在列車上。（圖／桃市府觀旅局提供）

▲桃園市觀旅局、桃園捷運公司與日本南海鐵道列車合作，將桃園山海四季美景彩繪在列車上。（圖／桃市府觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市獨特壯麗山海與文化，即日起將隨著南海電鐵馳騁於日本鐵道上，桃園市觀光旅遊局與桃園捷運公司攜手合作，將與南海電鐵共同推出限定彩繪列車 「発見！台湾桃園の魅力」號，這列充滿台灣風情彩繪列車，即日起帶領日本與全球旅客穿梭關西地區，感受桃園四季更迭迷人景色，開啟跨國交流旅遊盛宴。

▲日本南海鐵道列車將桃園山海四季美景彩繪在列車上。（圖／桃市府觀旅局提供）

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▲日本南海鐵道列車將桃園山海四季美景彩繪在列車上。（圖／桃市府觀旅局提供）

市府觀旅局局長周柏吟表示，彩繪列車以「山與海的四季」為設計概念，由市政府觀旅局精心策劃，透過暖色調與幾何圖形交織出桃園一年四季壯麗風貌，車身則巧妙融入大溪老街百年牌樓建築、中壢夜市道地庶民小吃及擁有千年巨木的拉拉山森林遊樂區等27個桃園代表性景點，讓彩繪輛列車不只是交通工具，更是一幅移動的藝術畫布。

當旅客搭乘列車時彷彿置身於桃園，春天賞花、夏天避暑、秋天品味海鮮、冬天欣賞燈會，感受桃園四季不同之魅力。無論是南海電鐵的機場線、南海本線，還是和歌山港線，旅客都能在不同路段欣賞到充滿桃園風情的彩繪列車，讓日常搭車變成一場與桃園相遇的旅行體驗。

觀旅局指出，桃園捷運與南海電鐵自2017年起展開合作，今年更推出為期兩年的「互繪列車」，在彼此城市推廣對方的觀光風貌。「発見！台湾桃園の魅力」彩繪列車的誕生，讓日本旅客在日常通勤中近距離接觸桃園的獨特風景，隨著2025年大阪關西世博會即將到來，預計將有大量國際旅客從關西機場進入大阪市區，透過彩繪列車將同步體驗桃園之美，進一步提升桃園在國際旅遊市場的能見度。

▲日本南海鐵道列車的「発見！台湾桃園の魅力」彩繪列車很有桃園特色。（圖／桃市府觀旅局提供）

▲日本南海鐵道列車的「発見！台湾桃園の魅力」彩繪列車很有桃園特色。（圖／桃市府觀旅局提供）

周柏吟強調，桃園擁有豐富的自然景觀與多元文化，希望透過彩繪列車讓桃園最美的一面展現在國際舞台上，吸引更多日本及全球旅客探索這座充滿魅力城市。近年來，桃園與關西地區的交流日益密切，不僅桃園捷運、桃園機場、南海電鐵與關西機場已簽訂合作備忘錄，強化台日夥伴關係，桃園市觀旅局更與神戶觀光局簽訂觀光合作MOU。今年4月，桃園機場與神戶機場也將開啟直飛航線，讓桃園與關西的距離更加緊密。

未來，桃園市政府將以這次合作為契機，持續深化與日本及國際城市交流，拓展桃園全球觀光市場，邀請世界各地的旅人踏上桃園這座充滿驚喜的旅遊勝地。

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