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柯文哲躲被中狂掉淚！陳佩琪盼北所同意奔喪：家屬最卑微的請求

記者莊智勝／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案、政治獻金案，遭羈押至今。由於柯爸柯承發2月17日離世，將於3月10日舉行告別式，妻子陳佩琪今(7日)下午抵達北所，正式替柯申請外出奔喪，送柯爸最後一程。陳佩琪在提出申請後接受媒體聯訪，表示柯文哲得知父親死訊的那天晚上，躲在棉被中淚流不已，希望北所能夠同意柯外出奔喪，「這是家屬最誠摯、最卑微、最堅定的請求」。

▲▼陳佩琪赴北所替柯文哲申請外出奔喪，接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲陳佩琪接受媒體聯訪，希望北所能同意柯文哲外出奔喪。（圖／記者黃國霖攝，下同）

陳佩琪說，公公過世後受到社會大眾的關心，僅代表柯家人致上最深層的謝意，「感謝北院解除禁見，這段時間雖然只有見6次面，但對我和先生討論父親告別式，有很大的幫忙。今天應該就是我和先生能在北所見面的最後一次，我剛剛跟他(柯文哲)確定過了，他希望我能表達他『強烈的堅持跟需求』。」

陳佩琪指出，柯文哲非常希望能在父親告別式的那一天，見爸爸最後一面、陪走最後一程，「這是他不變的強烈要求，我也在申請單上這樣子寫。」

▲▼陳佩琪赴北所替柯文哲申請外出奔喪，接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

「前面幾天怕違反規定所以沒有講話，但這6次會面，我有點感想」，陳佩琪表示，與柯文哲結婚35年，深知他有點亞斯伯格的個性，平時情緒內斂、喜怒不形於色，但每次會面，談到爸爸的告別式，不論是徵求意見、或是告知安排，柯文哲都與以前不太一樣，十分悲傷、痛苦，講到這些總是淚流滿面。

陳佩琪回憶，前兩次會面的時候，不知道什麼能帶、什麼不能帶，所以兩手空空會見柯文哲，講到爸爸時，柯眼淚就開始不斷地流，「因為沒有帶衛生紙，我只好用我自己的袖口幫他擦淚。他說他在2月18律見的時候，才得知父親過世的消息，那晚他蒙在棉被裡淚流不已，對於沒辦法陪父親最後一刻，感到非常歉疚，這也是他剛剛跟我表明，為什麼如此堅持參加告別式的理由。」

陳佩琪說，父親從去年8月底生病以來，柯文哲沒辦法隨侍在側，父親心肌梗塞的問題，柯文哲是這方面的重症專家，但卻居然沒辦法參與醫療決策，心中有莫大的痛苦，「他的雙手救過這麼多這類的病人，但對自己的父親，卻完全無法插上手，就連直到最後一刻，也無法握著手送別父親，所以希望能在告別式見父親最後一面。」

陳佩琪轉達，柯文哲在會面的時候強調，「他說他沒有犯罪，他只是一個莫須有、沒有參與的圖利罪，被關押在大牢中，他沒有犯罪、也沒有被定罪，外出參加父親的家祭、公祭，向來者敬禮答謝，也沒有串證、逃亡的疑慮，希望能在10日當天外出奔喪。」陳佩琪今正式向北所提出申請，「希望北所能安排時間，同意讓先生參加告別式，這是家屬最誠摯、最卑微、最堅定的請求。」

▲▼陳佩琪赴北所替柯文哲申請外出奔喪，接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

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