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行人死亡創16年新低　酒駕喪命減少36.8%降幅最大

▲▼交通部長陳世凱,交通部公布道安數據。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部今公布去年1月到12月交通事故統計。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部公布最新交通事故統計，去(113)年1月到12月交通事故30日死亡有2950人，減少2.4%，行人死亡366人，降低3.7%。各縣市部分，整體事故死亡以高雄市最多、行人死亡則是台中市最多。交通部長陳世凱表示，去年交通事故死亡人數為近3年新低點，行人死亡人數更創下16年來新低。

交通部今(5日)公布113年1月到12月交通事故統計，事故件數達39萬3918件，較前一年下降2.2%；30日死亡人數2950人，比112年少了73人，減少2.4%，未達7%目標。

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▲▼交通事故統計道路規劃指引。（圖／交通部提供）

▲▼交通事故統計。（圖／交通部提供）

▲▼交通事故統計道路規劃指引。（圖／交通部提供）

其中機車死亡去年有1858人，降低1.5%；高齡者死亡則有1250人，減少2.1%；酒駕死亡160人降幅最大，下跌36.8%；行人死亡則有366人，減少3.7%；兒少死亡78人，不降反增2.6%。

各縣市30日死亡統計，高雄市死亡人數最多，去年整年度達310人、台中市第二高有288人、桃園市則有287人；若以增加死亡幅度來看，桃園增幅最多，增加39死，其次是台中市、南投縣、花蓮縣等，各別都增加27死。

▲▼交通部長陳世凱,交通部公布道安數據。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

去年整年度行人死亡部分，台中市最多達55死，其次是新北市有42死、台南市和高雄市各別有33死；若以死亡增加幅度來看，新竹市增加最多，增加9死，其次是台中市增加8死，以及台南市增加5死。

交通部長陳世凱表示，這次公布交通事故死亡統計包含去年1月到12月，可以看出一些趨勢，透過民眾、地方政府、內政部和交通部等攜手努力，去年整年度死亡人數為近3年最低點，行人死亡人數更是有統計數據以來最少，也就是自民國97年來有統計以來迄今最低點，「但數字仍不滿意，趨勢是往好的趨勢呈現。」

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