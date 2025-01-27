被環保局貨車撞上討國賠！台中男13萬植牙遭戳破　牙周病害的

▲台中一名鄭男遭環保局小貨車撞上，請求國賠62萬餘元，法院判定當中植牙費用13萬並非車禍造成，最終判環保局賠償33萬餘元。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名鄭男遭台中市政府環保局一輛小貨車撞上，事故判定小貨車肇責達7成，鄭男因此提出國賠89萬打7折，約62萬元。但當中一項13萬植牙遭環保局質疑，提出疑慮，法院向醫院發函詢問，確認鄭男門牙是因牙周病造成脫位，並非外力撞擊所致，與車禍無因果關係。不過，環保局仍須賠償鄭男33萬餘元。

回顧事發在前年12月，鄭男騎乘機車沿著東勢區東蘭路直行，另名駕駛環保局小貨車的劉男正執行公務，從一處小巷右轉駛出，2車發生碰撞，導致鄭男鎖骨骨折、肋骨骨折合併血胸、小腿撕裂傷等，另外有門牙脫位情況。

▲車禍事發地點位在台中市東勢區東蘭路上 。（圖／翻攝Google Maps）



案件經責任分析判定後，認為駕駛環保局車輛的劉男有7成肇事責任。鄭男列出損害有醫療費用11萬、植牙手術13萬、拔除手術3萬、看護費用7萬、薪資損失15萬、機車修理費3萬等，並要求35萬精神撫慰金，合計89萬餘元，再以7折折算，索賠62萬餘元。

環保局認為，醫療費用、拔除手術、看護費、薪資損害等費用，以及劉男有7成肇責均不爭執。但認為植牙費用與車禍並無因果關係，其餘費用應折舊，另外精神撫慰金過高，請求法院酌減。

台中地院審酌，鄭男主張車禍造成門牙脫位，需要植牙，並要以13萬5千元進行治療，並有醫院估價單可佐證。但經法院函詢醫院，鄭男門牙脫位是受牙周病有關或是外力撞擊導致？醫院回函，是牙周病，並非外力撞傷，因此鄭男主張不可採信。

其餘項目如鄭男眼鏡（6千元）、安全帽（1500元）、夾克（1600元）以及褲子（600元）等，因購買已有時日，非屬新品，法院認定總額為5千元；機車維修部分鄭男請求2萬餘元，但該輛機車車齡30多年，法院認必要維修費為6千多元，其餘無理由。

至於精神撫慰金，鄭男請求賠償35萬元，法院衡量事件發生過程，認定8萬元較為適當。合計損害金額為47萬5千餘元，再依過失責任比例計算後，以7成計算，台中地院認定環保局應賠償鄭男33萬2598元。