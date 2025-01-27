　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被環保局貨車撞上討國賠！台中男13萬植牙遭戳破　牙周病害的

▲▼台中地院,司法大廈,地檢署,台中地檢署,法官（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名鄭男遭環保局小貨車撞上，請求國賠62萬餘元，法院判定當中植牙費用13萬並非車禍造成，最終判環保局賠償33萬餘元。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名鄭男遭台中市政府環保局一輛小貨車撞上，事故判定小貨車肇責達7成，鄭男因此提出國賠89萬打7折，約62萬元。但當中一項13萬植牙遭環保局質疑，提出疑慮，法院向醫院發函詢問，確認鄭男門牙是因牙周病造成脫位，並非外力撞擊所致，與車禍無因果關係。不過，環保局仍須賠償鄭男33萬餘元。

回顧事發在前年12月，鄭男騎乘機車沿著東勢區東蘭路直行，另名駕駛環保局小貨車的劉男正執行公務，從一處小巷右轉駛出，2車發生碰撞，導致鄭男鎖骨骨折、肋骨骨折合併血胸、小腿撕裂傷等，另外有門牙脫位情況。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲車禍事發地點位在台中市東勢區東蘭路上 。（圖／翻攝Google Maps）

案件經責任分析判定後，認為駕駛環保局車輛的劉男有7成肇事責任。鄭男列出損害有醫療費用11萬、植牙手術13萬、拔除手術3萬、看護費用7萬、薪資損失15萬、機車修理費3萬等，並要求35萬精神撫慰金，合計89萬餘元，再以7折折算，索賠62萬餘元。

環保局認為，醫療費用、拔除手術、看護費、薪資損害等費用，以及劉男有7成肇責均不爭執。但認為植牙費用與車禍並無因果關係，其餘費用應折舊，另外精神撫慰金過高，請求法院酌減。

台中地院審酌，鄭男主張車禍造成門牙脫位，需要植牙，並要以13萬5千元進行治療，並有醫院估價單可佐證。但經法院函詢醫院，鄭男門牙脫位是受牙周病有關或是外力撞擊導致？醫院回函，是牙周病，並非外力撞傷，因此鄭男主張不可採信。

其餘項目如鄭男眼鏡（6千元）、安全帽（1500元）、夾克（1600元）以及褲子（600元）等，因購買已有時日，非屬新品，法院認定總額為5千元；機車維修部分鄭男請求2萬餘元，但該輛機車車齡30多年，法院認必要維修費為6千多元，其餘無理由。

至於精神撫慰金，鄭男請求賠償35萬元，法院衡量事件發生過程，認定8萬元較為適當。合計損害金額為47萬5千餘元，再依過失責任比例計算後，以7成計算，台中地院認定環保局應賠償鄭男33萬2598元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女子開車上山露營「翻落山谷」　四輪朝天畫面曝光
香蕉老婆「辣露南半球」拉票！他喊「1讚包1元」8.6萬人朝聖
除夕夜貼春聯最佳時間點公開！　遵守8規矩「禁忌字絕不可貼」
大明星身體的「小祕密」！安心亞左耳重聽　他手指脫臼斜45度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女子開車上山露營「翻落山谷」　四輪朝天畫面曝光

販售偽禁藥激增！壯陽、減肥最多　彰化衛生局啟動監控

重案回顧／黃子佼誘2少女拍裸照：為藝術犧牲　涉性侵竟脫身了

被環保局貨車撞上討國賠！台中男13萬植牙遭戳破　牙周病害的

假名人投資詐騙！嘉義女5次面交痛失1151萬　配合警逮車手

20歲男大生助「韓國瑜」詐騙領贓款　千元報酬換1年牢獄！　

賣菜公主戰豆腐西施！攤商劃位引糾紛　互砸動拳腳進警局

金門小年夜不平靜！磚造屋、南山林道分傳火警　消防疲於奔命

賴清德勗勉海巡弟兄　頒加菜金感謝守護國家安全

重案回顧／震驚社會！乾哥替乾妹出氣　15歲國三生遭割頸慘死

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

3問題給 #ChatGPT 獲4個數字！26歲男刮中100萬 #刮刮樂

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

3問題給ChatGPT獲4個數字　26歲男刮中100萬！女友以為唬爛

楊梅休息站電動車自撞起火！　板模工衝超商拿剪刀勇救4童

楊梅休息站自撞起火釀2亡　目擊者：想救大人也來不及

楊梅休息站電動車自撞釀悲劇　撞擊瞬間曝光！後車駕駛嚇壞

女子開車上山露營「翻落山谷」　四輪朝天畫面曝光

販售偽禁藥激增！壯陽、減肥最多　彰化衛生局啟動監控

重案回顧／黃子佼誘2少女拍裸照：為藝術犧牲　涉性侵竟脫身了

被環保局貨車撞上討國賠！台中男13萬植牙遭戳破　牙周病害的

假名人投資詐騙！嘉義女5次面交痛失1151萬　配合警逮車手

20歲男大生助「韓國瑜」詐騙領贓款　千元報酬換1年牢獄！　

賣菜公主戰豆腐西施！攤商劃位引糾紛　互砸動拳腳進警局

金門小年夜不平靜！磚造屋、南山林道分傳火警　消防疲於奔命

賴清德勗勉海巡弟兄　頒加菜金感謝守護國家安全

重案回顧／震驚社會！乾哥替乾妹出氣　15歲國三生遭割頸慘死

女子開車上山露營「翻落山谷」　四輪朝天畫面曝光

退休後首次過年　李洋開心：睡到飽還要到英國找女友

警抓國道飆車時速176公里「用Google地圖算的」　法官打臉

香蕉老婆「辣露南半球」拉票！他喊「1讚包1元」8.6萬人朝聖

販售偽禁藥激增！壯陽、減肥最多　彰化衛生局啟動監控

除夕開運5招！吃完年夜飯「拿出手機」　洗澡4吉時曝光

嘉義朴子配天宮走春賞燈花　漫遊文創聚落懷舊咖啡館

拉拉被爸爸「抱緊處理」覺得困擾　眼神無奈跟媽媽求救

台東警取締酒駕　駕駛吃燒酒雞酒測超標慘了

除夕夜貼春聯最佳時間點公開！　遵守8規矩「禁忌字絕不可貼」

進入VR體驗燃脂音樂遊戲　成為揮舞光劍的絕地武士

社會熱門新聞

硬拔「特斯拉充電槍」嗆女駕駛　火爆男下場出爐

獨／國道4死車禍夫妻超級認真！合照曝

即／夫妻雙載猛撞貨車尾門！妻噴飛又遭輾　2人雙亡

彰化國道1號4車追撞　1死6傷

林葉亭爸爸死因曝光！　凌晨澄清2事

撞擊畫面曝！新竹雙載機車猛撞貨車尾門　夫妻雙亡

小年夜前奪命山難！小雪山大崩壁「男墜崖亡」

電商夫妻才還完債站穩第一步　國道慘遇4死悲劇

獨／板模工衝超商拿剪刀救電動車4童

柴油車被誤加汽油壞了　法院竟判免賠

三環幫二把手「疑內鬨」被殺　1嫌被策反投案　

即／劉憲治遭槍殺！警桃機逮三環幫分子

台東5.2地震！賣場商品掉落、液體灑滿地

「吉伊卡哇」要被銬走了...高雄警曝真相

更多熱門

相關新聞

台中民宅凌晨火警　男倒臥房內死亡

台中民宅凌晨火警　男倒臥房內死亡

台中市太平區新平路三段一棟民宅今（27）日1時許發生火警，警消到場破門滅火，卻發現1樓臥室內有一名男子倒臥，明顯死亡，經查為58歲溫男，疑因行動不便逃生不及，現場排除縱火可能性，確切死因待相驗釐清。

即／思源埡口下雪了！銀白世界超美

即／思源埡口下雪了！銀白世界超美

卑南溪水覆蓋修復九成　台東環保局持續守護好空氣

卑南溪水覆蓋修復九成　台東環保局持續守護好空氣

3問題給ChatGPT獲4個數字　26歲男刮中100萬

3問題給ChatGPT獲4個數字　26歲男刮中100萬

台中林酒店疑食物中毒累積通報14人　食藥署令1/28限期改善

台中林酒店疑食物中毒累積通報14人　食藥署令1/28限期改善

關鍵字：

台中環保局植牙國賠貨車騎士門牙

讀者迴響

熱門新聞

林葉亭爸高學歷身世！「突愛吃1食物」罹失智症

包12800給父母「當場被甩2巴掌」　她怒：明年不回來

硬拔「特斯拉充電槍」嗆女駕駛　火爆男下場出爐

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

高鐵上暢聊太吵！阿嬤道歉「脫口1句」超狂

極品老公超愛家「豪玩2女砲友」！妻見對象崩潰

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議

林葉亭曝爸爸招魂現場插曲

楊梅休息站4死4傷事故車款是這台

獨／國道4死車禍夫妻超級認真！合照曝

狠角色！嫂嫂初次在婆家過年「1句話」讓全家傻眼

DeepSeek引震撼！美期指重挫　夜盤輝達、台積電ADR摔6％

北韓高中生澡堂大開「性愛群交趴」！

王偉忠女兒嫁美國4大豪門

明天就是小年夜！「3習俗、5禁忌」一次看

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

3問題給 #ChatGPT 獲4個數字！26歲男刮中100萬 #刮刮樂

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面