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布袋海巡巡防艇成軍祈福　盼年輕海勤新血加入

▲▼ 布袋海巡巡防艇成軍祈福 擴大海勤人力招 。（圖／海巡署艦隊分署第十三(布袋)海巡隊提供）

▲▼ 布袋海巡巡防艇成軍祈福，同步透過活動擴大海勤人力招募 。（圖／海巡署艦隊分署第十三(布袋)海巡隊提供)

記者翁伊森／嘉義報導

海巡署艦隊分署第十三(布袋)海巡隊於6日於該對碼頭舉行 PP-3526巡防艇成軍典禮及祈福儀式,並同步舉辦海勤人力招募活動,期望更多熱心青年投入海巡行列。

▲▼ 布袋海巡巡防艇成軍祈福 擴大海勤人力招 。（圖／海巡署艦隊分署第十三(布袋)海巡隊提供）

布袋海巡隊隊長詹文中親自主持祈福儀式並邀請海巡署中部分署分署長王正信、布袋鎮鎮長蔡瑋傑、東石鄉鄉長林俊雄、嘉義區漁會總幹事林佳瑩、國立東石高中校長蔡吉郎、布袋國中校長呂文賢、第五巡防區指揮部主任陳柏璋、第四岸巡隊隊長張維權、北門查緝隊隊長沈正星、雲林查緝隊隊長李文樑、嘉義查緝隊副隊長李水昇等人共襄盛舉,祈求其能順利執行各項海上巡弋任務,守護主權、保障漁權。隨後，典禮正式宣布PP-3526巡防艇投入強化雲嘉區的海上防線。

▲▼ 布袋海巡巡防艇成軍祈福 擴大海勤人力招 。（圖／海巡署艦隊分署第十三(布袋)海巡隊提供）

為擴大海勤人力招募,因此也特別邀請國立東石高中校長蔡吉郎布袋國中校長呂文賢等各界貴賓蒞臨本次活動並登艇參觀,旨在透過校長們鼓勵更多年輕人加入海巡隊伍。也讓來賓有機會了解海巡工作内容、巡防艇操作及海巡隊的各項職責,並與現場的海巡同仁進行互動交流,深入了解海巡人生。布袋海巡隊隊長詹文中表示,布袋海巡隊配置有100噸巡防艇一艘、35噸巡防艇5艘、CP近岸巡防艇艘;PP-3526 巡防艇為本署籌建海巡艦艇發展計畫之新式35噸級巡防艇,具有速度快、吃水淺、操縱靈活性高與環保節能減碳功能。新造35噸級巡防艇船長22.35米,船寬5.12米,最大吃水1.0米,續航力可達676浬,船體採用高張力鋁合金材質,最高船速可達45節,有效展現海巡艦隊群快打特質,大幅提升執法效能、急難救助及為民服務品質。PP-3526巡防艇的投入使用,代表著海巡隊在保護海域安全方面的決心與專業。他也強調,海巡工作不僅需要熱血的青年參與,還需要堅持與專業精神,讓更多人了解這份工作的重要性與榮耀。

▲▼ 布袋海巡巡防艇成軍祈福 擴大海勤人力招 。（圖／海巡署艦隊分署第十三(布袋)海巡隊提供）

此次典禮圓滿完成,象徵著布袋海巡隊在海上執法上的新起點,也讓更多人認識到海巡隊在保障國土安全與維護海上秩序中的關鍵角色。海巡署同時呼籲國人,如於海上發現不法及急難救助可透過海巡「118」報案專線通報,將立即派艇前往,以確保船隻及人員安全。

 
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