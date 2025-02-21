超跑市集帶動人氣　228連假帶動布袋港周邊旅遊與商業效益

▲▼ 2025嘉義超跑市集嘉年華228連假將在布袋商港登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2025大嘉義商圈布袋商港極速超跑市集嘉年華即將在2月28日至3月2日於布袋商港精彩展開，首次由嘉義縣市民間10大商圈組織及布袋商港合作，今21日在嘉義縣政府前廣場舉辦宣傳記者會，融合超跑極速魅力與商圈活力的盛事，縣長翁章梁、立委蔡易餘、王美惠等人出席，盼一同帶動布袋港周邊旅遊與商業效益。

記者會啟動儀式，8輛頂級超跑同步發動引擎，轟鳴聲響徹全場，象徵速度、激情與活力，瞬間點燃全場氣氛，翁章梁與貴賓揭開活動超跑帆布，宣布啟動。

嘉年華將彙集超跑動態展演、街頭藝人表演、在地美食市集及文創商品展售、90年代經典車展出，不僅能夠近距離感受震撼魅力，還能享受多元休閒娛樂，活動期間實施完善交通維持與安全計畫，確保順利進行。

翁章梁在超跑上，邀請民眾來布袋共襄盛舉。他說活動期間在布袋港能享受嘉義縣市商圈的美食，還有幾百輛絢爛超跑在現場展演，機會很難得。

嘉市商圈文化促進協會理事長劉慶宗說，希望能以超跑引起話題，吸引全國熱愛者到布袋，帶動地方經濟。

今包括商圈代表，嘉義諸羅街區科技發展協會、嘉義市商圈文化促進協會、布袋商圈、布袋鎮公所、布袋商港活動中心、相信自己文創工作室、18逗整合行銷等單位共同見證。