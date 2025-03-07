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大陸 大陸焦點 特派現場

兩會觀察／沒翻譯！外媒「說中文」增多　克服封閉體制「讀懂中國」

記者任以芳／北京報導

大陸兩會重頭戲今（7）日登場，王毅外長記者會將於上午10點舉行。早上六點多，中外媒體已經在會場外排隊，今年採訪盛況比去年更踴躍，人潮大爆滿。近年大陸在國際外交上扮演極為重要角色，與美國並列世界大國之一，越來越多外媒記者「自學」中文，為了更瞭解大陸內外政策。尤其在外長記者會上，中外媒體交流也成為外媒秀中文大型現場，越來越多外媒用流利中文接受訪問，成為會場另類焦點。

十四屆全國人大三次會議今7日在梅地亞中心新聞發佈廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅回答中外記者問題。早上才6點多，梅地亞新聞中心出現大排長龍景象，甚至相較去年人潮更加踴躍，10點記者會還沒開始，中外媒體排隊人潮已經佔滿二樓，大會提前2小時放記者入場搶位子、架機器。

《央視》主持康輝現場直播也說，他連續兩年參加外長記者會，發現參加採訪媒體年年暴增，外界最關心「雙邊關係」也就是中美關係，大陸與歐盟關係，還有如何推動上合組織、大金磚合作、高質量「一帶一路」機制。地區熱點包括「俄烏衝突」、「中東局勢」、「以巴局勢」，中國態度會是如何，帶來什麼解決方案，還有中國經濟增長，人工智能新能源發展都是關注焦點。

▲▼ 外媒、2025兩會、王毅 。（圖／記者任以芳攝）

 ▲中東駐華記者流利中文應對 。（圖／記者任以芳攝）

每年大陸兩會所有中外記者各自忙碌，只有外長記者會是唯一能長時間能彼此交流場所。《東森新媒體ETtoday》記者觀察，這幾年外媒普遍開始「說中文」，不少中東、歐美記者中文水平逐年提升，過去靠大陸當地翻譯，現在選擇自己「自學」，成為一種新現象。

來自伊拉克駐華記者方浩明在大陸生活13年，中文學習很好，目前在大陸駐點，接受媒體採訪時，幾乎侃侃而談沒有任何生疏感。

《東森新媒體ETtoday》記者也問「您的後輩或新進記者想駐華，學中文是必備條件嗎？」方浩明幽默大叫，「後輩？我才24歲，我看起來這麼老嗎？」全場訪問記者都被逗笑。

▲▼ 外媒、2025兩會、王毅 。（圖／記者任以芳攝）

▲來自伊拉克駐華記者方浩明在大陸生活13年，中文學習很好。（圖／記者任以芳攝）

方浩明也說，學中文不是新鮮事，很多外國記者開始學中文，包括很多國家像是阿拉伯國家、沙特都有中文學校，但是也不是所有「駐華記者」都要學，完全是自發性。

他也強調，「學中文是可以讓你了解中國文化最好的窗口，去了解中國故事，中國現在已經國際化，也是很多人使用的語言。」語畢，他幽默地說，「不是有句話說，全世界都在說中國話」。

來自埃及記者路夏，剛學中文兩年，已經可以很流利溝通。他也告訴《東森新媒體ETtoday》記者，自己不是駐華記者，但是也願意學習中文，畢竟現在大陸在國際佔有相當重要地位。

▼ 埃及記者路夏學習中文兩年，只為了「讀懂中國」 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 外媒、2025兩會、王毅 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 外媒、2025兩會、王毅 。（圖／記者任以芳攝）

記者觀察現場，不光是中東外媒記者說中文，王毅舉行外長記者會時，俄羅斯、日本記者也用中文提問。一位來自歐美不願具名駐華記者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，西方媒體認為「孔子學院」是一種統戰工具，但學「漢語」這件事對於來駐華記者來說，現在確實是仔細考慮的附加條件。

他說，自己來大陸十多年，網路世界依然相當封閉，外網資訊必須翻牆（VPN），對內政治解讀也很難取得實際資訊，想讀懂中國政策文件，解析最高領導人一字一句是否隱藏深意，若不懂中文，就得依靠長期累積觀察中國政治功力。

他進一步說， 「舉例李強的工作報告，過去可以靠翻譯，隨著大陸在國際上崛起，很多事件表達若全靠他人『翻譯』，恐怕無法了解更透徹。」即使大陸政治在西方媒體眼裡相當極權不透明，但不可否在國際影響力提升，若要「讀懂中國」，學中文件事變得重要。

他也強調，「當旁邊的外媒同業都會說上幾句中文，自己也會有所警覺，你可說是趨勢，也可以說幫助採訪能更順利，但學不學中文，一切取決自己。」

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