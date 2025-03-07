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失控女「機艙內脫光光」全裸奔跑25分鐘！　整片肉色畫面曝

▲▼女子「機艙內脫光光」全裸奔跑25分鐘！　整片肉色畫面曝。（圖／翻攝自Ｘ）

▲女子在機艙內裸奔25分鐘後，才被警察制伏。（圖／翻攝自Ｘ）

記者王佩翊／編譯

美國西南航空一架原定從休士頓威廉·佩特斯·霍比機場飛往鳳凰城的班機，因一名女性乘客突然在機艙內失控脫光衣物，並全裸在走道上狂奔25分鐘，導致該航班因安全考量被迫返回登機門，最終由警方介入後才將她控制住，然而事後，女子全裸的影片也曝了光。

根據《每日郵報》報導，西南航空3日一架原定飛往鳳凰城的班機，發生旅客突發事件，導致班機在臨出發前，被拉回登機門。一名女性乘客突然在眾目睽睽之下脫去全身衣物，並在這架波音737客機的機艙內不停走動，嚇壞機上所有旅客。

不僅如此，全裸女乘客還不斷在機艙內扭動身體，展示自己的胴體。直到25分鐘後，獲報警察登機，才將女乘客控制住並帶離機艙。警方隨後將該名女子帶走進行醫學評估，不過尚未公開是否會對她提出指控。

西南航空則在事後發表聲明，向受影響的乘客致歉。聲明中證實，「當地執法部門已在733航班折返登機門後進行處理，感謝旅客的耐心等待，航空公司將盡快安排旅客前往目的地。」

目前還無法得知女乘客全裸鬧事的動機，但根據報導，她在過程中曾經大聲要求下機，並聲稱自己患有躁鬱症。

根據KHOU11報導，目擊者表示，這名女子在裸奔期間還瘋狂敲打駕駛艙門，試圖闖入駕駛艙，直到執法人員將她制伏才結束騷動。一名乘客受訪時指出，「她突然轉向我們，然後脫光了所有衣服，開始在機艙內大喊大叫，來回跑動。」

與此同時也有旅客質疑，「奇怪的是，當時竟然沒有人立即制止她，機組人員就這樣放任她，其他乘客也只是默默看著她繼續瘋狂的行為。」直到該名女子被帶下飛機時，地勤人員才用毛毯包裹住她裸露的身體。

 
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