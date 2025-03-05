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嘉義北門車站飯店煙波集團接手經營20年　預計2026年修建完工

▲▼ 嘉義北門車站飯店 （圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義北門車站飯店 （圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（以下簡稱林鐵及文資處）與煙波集團旗下「嘉波股份有限公司」，今(5)日由王昭堡處長與煙波集團鄭君寰總經理簽訂「嘉義市阿里山林業鐵路北門車站飯店修建營運移轉案」契約，委託營運20年，共同推展大嘉義觀光及林業、鐵道文化。

▲▼ 北門車站飯店正式委由煙波集團經營20年 預計2026年修建完工 （圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

▲阿里山林業鐵路北門車站飯店ROT案簽約儀式 （圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

林業及自然保育署林澔貞副署長、嘉義市黃敏惠市長、行政院雲嘉南區聯合服務中心李碧菁副執行長、交通部觀光署阿里山風景區管理處陳榮欽副處長及多位立委代表、議員、里長等貴賓與會見證。

▲▼ 北門車站飯店正式委由煙波集團經營20年 預計2026年修建完工 （圖／林業及自然保育署嘉義分署）

▲林業及自然保育署林澔貞副署長致詞 （圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

北門車站飯店(原名麗星大飯店)係依據「促進民間參與公共建設法」，採用修建-營運-移轉（ROT）促參方式公開招商，提供營運許可20年，煙波集團將投資金額由原本1.38億元提高至2.5億元，成長超過八成，顯見對阿里山林鐵未來觀光發展深具信心；現階段雙方將合力打造北門車站飯店成為全國唯一兼具住宿、餐飲、文創商品展售以及鐵路、文化、生態相關等展示服務的鐵道特色飯店，飯店預估修建期1年半，2026年竣工、正式營運。

林鐵及文資處王昭堡處長表示，2021年政府以7.5億元價購取回北門車站飯店所有權後，為了發揮公共建設效益，引入民間資金與專業進行飯店必要修繕維護及營運，提供優質餐飲及住宿服務，並促進嘉義地區觀光發展等目的，決定以促進民間參與公共建設的方式公開招商委託民間機構營運，期能有效活化公有資產、提升公共服務品質，並進一步創造在地就業機會，提供旅客多元體驗及住宿與餐飲之選擇，創造政府、民眾及企業多贏局面。

▲▼ 嘉義北門車站飯店 （圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 貴賓於北門車站飯店前合照 （圖／林業及自然保育署嘉義分署提供）

煙波國際觀光集團進一步說明，此案預計投入2.5億資金於飯店內外規劃設計及裝修工程費用，至少提供131間客房、2間餐廳、1間茶堂、複合式選物店及公設區，並與專業團隊攜手合作，以林業文化為底蘊規劃五感體驗遊程，引領旅客導讀在地文化，並於建築工法及生態體驗投入更多永續元素，為嘉義打造具有國際視野的文化地標。

▲▼ 北門車站飯店正式委由煙波集團經營20年 預計2026年修建完工 （圖／林業及自然保育署嘉義分署） 

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