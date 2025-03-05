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內政部召開「替代役備役役男編組召集會議」　盼提升救災民防量能

▲▼114年替代役備役役男編組召集工作會議綜合座談。（圖／內政部提供）

▲114年替代役備役役男編組召集工作會議綜合座談。（圖／內政部提供）

記者郭運興／台北報導

內政部為精進替代役備役防災救護民防量能，3月4日至5日於台南市召開114年替代役備役役男編組召集工作會議，邀請各直轄市、縣（市）政府、中央部會等單位以及各縣（市）替代役備役役男勤務編組管理中心秘書和幹事約150人與會交流，以凝聚編組召訓作業共識，提升替代役備役救災民防量能。

內政部表示，會議由內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心沈哲芳執行長主持及頒發演訓召集各類別績優單位項，肯定並感謝113年辦理初級救護員（EMT-1）繼續教育訓練、治安維護組及防災救護組訓練、實彈射擊訓練及城鎮韌性(全民防衛動員)演習等4項替代役備役演訓召集訓練工作，在各單位努力下，共計召訓5萬52人。

▼113年替代役備役演訓召集EMT-1繼續教育訓練績優單位。（圖／內政部提供）

▲▼114年替代役備役役男編組召集工作會議綜合座談。（圖／內政部提供）

沈哲芳表示，為有效運用備役役男人力，由內政部及直轄市、縣(市)政府於105年起共同設置替代役備役役男勤務編組管理中心，並依行政院111年核定「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」暨內政部112年函發「各直轄市、縣（市）政府災害協作中心運作指引」協助相關業務推動。迄113年底編管備役替代役役男有27萬餘人，人員跨足各項領域，為民防人力之主力。

沈哲芳認為，因此，如何有效發揮編管中心效能，事關重要。惟有完善組織架構、人員編組及足夠資源，編管中心才得以運作順暢，災時或非常事變時期，進而有效發揮民防能量，希望藉由本次工作會議凝聚共識，提供今年演訓召集訓練作業參考。

最後，沈哲芳強調，感謝各單位能抽空參加活動，今年度的演訓召集不論是召訓員額、訓練項目及天數，對本部及各役政單位來說，都將是一項艱鉅任務，期待共同努力，攜手達成使命，使替代役役男成為民防生力軍，防災救護的堅實後盾。

▼沈哲芳執行長致詞。（圖／內政部提供）

▲▼114年替代役備役役男編組召集工作會議綜合座談。（圖／內政部提供）

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