勞動節、教師節列國定假日？　內政部：公教與勞工放假數已趨一致

▲國定假日法制化修法引關注。（圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

民間團體籲五一勞動節、九二八教師節列為國定假日，朝野立委也有共識推動國定假日法制化修法。對此，內政部24日說明，目前全國規定放假日合計週休二日後，為115日至116日，符合立法院89年附帶決議的規定，而目前公務人員與勞工的全國紀念日及節日放假日已漸趨一致，未來將持續徵求各方意見，並努力凝聚共識。

內政部表示，目前規定應放假的紀念日及節日合計有9個，除春節假期為3日外，其餘各節日均為1日，合計11日，為全國統一的放假日，合計週休二日後，全年放假日數為115日至116日。

內政部指出，為配合公務人員自90年1月1日起實施週休二日，立法院於89年6月30日三讀通過公務員服務法第11條修正條文時附帶決議，要求保留民俗節日，將部分紀念日及節日改為只紀念但不放假，使全年放假之總日數達到115日至116日；因此，內政部配合在89年12月30日修正紀念日及節日實施辦法，將部分紀念日及節日調整為只紀念不放假，目前已符合立院法附帶決議的規定。

另外，為保障國人放假權益，內政部也在103年6月11日修正紀念日及節日實施辦法，規定紀念日及節日之放假日逢例假日一律補假。又隨著勞動基準法於105年修正後，規定勞工實施一例一休，目前公務人員與勞工的全國紀念日及節日放假日已漸趨一致。

內政部強調，目前全年實質總放假日數為115日至116日，符合立法院89年附帶決議的規定，也為歷年來會商政府機關及工商團體之共識。鑑於紀念日及節日的增刪、名稱及放假日數等問題涉及範圍廣泛，社會各界對此存在不同意見與期待，未來將持續徵求各方意見，並努力凝聚共識。