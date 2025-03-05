傅崐萁批台灣觀光「全亞洲最後一名」　旅遊界提數據反駁

▲去年國際旅客約785萬人次來台。（示意資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

國民黨立委傅崐萁日前指控台灣觀光逆差去年達900萬人次、消費金額7000億元，更稱「台灣是亞洲國家觀光客數量最低」，旅遊界知情人士直言，該說法完全錯誤，「根本胡說八道」，過往渡假勝地菲律賓等部分東南亞國家都比台灣少，且日韓、港澳、歐美和東南亞來台旅客成長，取代中國客。

立委傅崐萁日前在立院表示，台灣觀光產業是全亞洲最後1名，去年觀光逆差高達7000億元，觀光人口逆差900萬人次，台灣觀光產業未來將如何持續往下走，尤其觀光立縣的花蓮、台東等縣市該如何存續，百工百業都在哀嚎。

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旅遊界知情人士今天私下說，傅只看單年數據，忽略疫情後觀光人口正成長，且亞洲國家中，觀光客人次台灣贏過菲律賓，現在日韓、港澳、歐美與東南亞旅客來台旅次持續成長，取代中國遊客。

根據交通部統計，疫情前2年包括2018年、2019年，國外觀旅人次分別為1106萬、1186萬，疫情後2年包括2023年、2024年，國外旅客為648萬、785萬人次。交通部官員說，無論是疫情前後，台灣的國際旅客都呈現上升趨勢，也預估明年會持續成長。

交通部官員分析，疫情前後中國旅客人次驟降逾10之1，從270萬掉到22萬，但去年回升近2倍至43.8萬人次，而日韓、港澳、美國、新馬、東南亞地區旅客也不斷攀升，連2年都在前5名，人數持續成長，即使因為地緣政治關係中國旅客大減，仍能吸引其他國家/地區旅客來台灣觀光。

知情人士則表示，疫情後的歐美旅客比疫情前還要多，以美國為例，2018年只有58萬人次來台，去年達到65萬人次；歐洲地區的旅客在2018年也不多，但2023年起就超過疫情前的人次，德國、英國、法國、荷蘭等，約有34萬人來台，疫情前低於30萬人。

至於傅崐萁聲稱「台灣是亞洲國家觀光客數量最低」，該知情人士指出該說法完全錯誤，「根本在胡說八道！」過去大家認為的度假勝地菲律賓，去年國際旅客人次落在594萬，柬埔寨、寮國過往也吸引許多旅客，去年國際旅客人次分別為679萬與260萬，皆比台灣去年國際旅客785萬人次少。

知情人士說，攤開所有數據，幾乎所有國家在疫情後的國際觀光旅客都持續成長，台灣也不例外，所有公務員、旅遊相關工作人員都在第一線努力打拚，打造台灣特色吸引國外旅客，已有成效，卻面對刪凍預算、不實說法打擊，並非人民之福。