8、9年級生吃春酒　「1舉動」長官失望了！全場點頭：誰想啊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每個時代的背景環境不一樣，造就各年代的人有不同的特質。一名網友表示，最近公司吃春酒，有長官一桌桌敬酒，結果8、9年級生都是拿果汁，「主管在敬酒的時候看起來有點失望，因為沒人跟他拼酒量」，話題引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「年輕人都不喝酒了？」提到最近公司辦春酒，有長官就一桌桌地敬酒，「結果8、9年級生竟然都拿果汁」，這畫面讓來敬酒的主管有點失望，沒人可以拼酒量的感覺。

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看到貼文後，大票也點頭，「現在大家都養生」、「罰單刑責，為何要鋌而走險」、「酒又不好喝…果汁、手搖杯好喝多了」、「喝啥酒，身體是自己的」、「逼別人為了工作喝致癌物喔，自己跟朋友喝好歹還有快樂」、「而且現在房貸動不動3、40年，身體喝壞了，剩下房貸誰繳」、「第二天上班起不來公司會放假嗎？沒有幹嘛喝」、「還要騎車或開車吧？」

也有網友猜測，「不想跟你喝而已」、「是不想跟老屁股喝」、「都馬跟朋友喝，跟老頭喝要幹嘛？」「是不想跟主管喝，跟同事感情好的話，下班一樣會約喝酒」、「不是不喝，是不想跟主管喝，而且很多人可能還有駕駛交通工具」、「老實說，誰會想跟老闆喝啊？」