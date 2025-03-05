桃園白賓士「深夜狂拉音浪」居民快瘋了　環警聯手用AI逮到人

桃園市何姓工人昨（28）日上午喝了一瓶保力達後，駕駛賓士雙門跑車上路，行經楊梅區民族路五段時，突然失控偏移撞上路旁2輛轎車，其中一輛被撞翻，巨大撞擊聲嚇壞路人紛紛探頭查看，楊梅警方到場處理時，肇事的何男混身酒氣，何男坦承有喝提神飲料，酒測值高達每公升0.87毫克已超標，警方依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，至於被撞翻的轎車與賓士車修車龐大費用，恐讓何男荷包大失血，而他自己的寶貝賓士雙門跑車，也撞到車頭全毀、慘不忍睹。