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桃園白賓士「深夜狂拉音浪」居民快瘋了　環警聯手用AI逮到人

▲桃園市楊梅、龍潭地區最近深夜頻傳改裝噪音擾民案，桃園市環保局會同警方在路口加裝AI科技監控設施追蹤。（圖／桃園市環保局提供）

▲桃園地區深夜頻傳改裝噪音擾民案，環保局會同警方在路口加裝AI科技監控設施追蹤。（圖／桃園市環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局最近接獲楊梅區民眾陳情指稱，近龍潭科學園區某社區聯外道路，深夜時分頻傳白色賓士呼嘯疾駛，甚至加裝電子閥門產生巨大噪音，嚴重妨害安寧；環保局與楊梅警分局聯手合作，透過AI科技監控設施追查，終於在楊梅區梅獅路二段附近查獲白色賓士車蹤影鎖定車主，環保局與警方依違反社會秩序維護法及噪音管制法，裁罰3600元。

▲桃園市環保局會同警方在楊梅區梅獅路二段附近查獲白色賓士車加裝電子閥門產生巨大噪音。（圖／桃園市環保局提供）

▲桃園市環保局會同警方在楊梅區梅獅路二段附近查獲白色賓士車加裝電子閥門產生巨大噪音。（圖／桃園市環保局提供）

環保局代理局長葉孟芬表示，根據環保局與警方掌握資訊顯示，掌握桃園市轄區內飆車噪音擾寧熱區，包括新屋區永安漁港、中壢青埔特區、蘆竹區周邊等，環保局規劃現場稽查、佈設聲音照相設備等相關AI科技設施，主動出擊降低改裝噪音車輛擾民問題。環保局提醒車主，排氣管勿任意改裝變更，應遵守交通規則行駛，若經稽查確認噪音違規者，則依法逕行告發。

環保局指出，為守護市民生活寧靜，環保局特別與中央研究院及雲林科技大學合作研發噪音AI監控新科技，針對車輛、營建、航空及近鄰環境等多重噪音源管制範疇，提出多項噪音防制因應措施，後續將持續透過硬體創新、人工智慧技術輔助及跨部門協調，佈建點線面AI管制噪音，以保障民眾靜鄰生活。

▲針對桃園市深夜頻傳改裝噪音擾民案，桃園市環保局會同警方在熱區加裝AI科技監控設施追蹤。（圖／桃園市環保局提供）

▲針對桃園市深夜頻傳改裝噪音擾民案，桃園市環保局會同警方在熱區加裝AI科技監控設施追蹤。（圖／桃園市環保局提供）

環保局強調，透過多元化管制及AI科技稽查取締外，更率全國之先，將宮廟繞境產生噪音納入管理，與民政局共同研議訂定宮廟繞境申請SOP流程，加強向地方宮廟宣導繞境路線避開管制街廓或經過管制範圍暫停相關管制行為。自今年起，寧靜示範區2.0將納入寧靜社區管制，並協調跨局處實施降速、降噪等措施，管制52處寧靜社區，讓桃園更加舒適宜居。

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