「狂飄燒焦味」卻找不到來源！她突碰行動電源嚇壞：不敢再用了

▲插口處已微微變形。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨日在室內時，突然聞到一股燒焦味，於是起身找尋氣味來源，就在她準備放棄之際，猛然想到正充電的行動電源，結果輕輕一碰瞬間被燙到，為了避免悲劇發生，她連忙拔掉Type-C，後來看到微變形的插口，更是不寒而慄。

女網友昨日在Threads發文提到，「就在幾分鐘前，嗅覺敏銳的我聞到一股燒焦的味道；但外面正下著雨，應該沒有人在露台或紅磚區抽菸啊？正覺得疑惑的時候，燒焦味又變成有點像塑膠燒到的氣味，味道久久不散，可是我找半天都找不到來源，所以就先去忙別的事了。」

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她表示，這股氣味一直很貼近，不太像是從外面飄進來的，「就在不知道哪來的靈感之下，我瞄了一眼充電器，發現味道竟是從這裡飄出來的。我緩慢地碰了一下行動電源...超燙！當下有點害怕是不是電線走火，但還是趕快想辦法先把Type-C拔掉，幸好後來降溫了，但看到它變形的插口，我也不敢再用了。」

原PO也向《ETtoday新聞雲》記者說道，主要是想提醒大家去注意這件事情，「平常都是在網路上看到別人發生，沒想到有一天竟然真的遇到，總之充電的時候人要在旁邊，不能充太久，睡覺時也不要充電。」

．原PO授權引用。

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