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女嬰送保母家4小時猝死！母悲訴「最後一刻沒闔眼」：只能不斷道歉

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義太保一名5個月大女嬰在保母家突然猝死，經檢警相驗，女嬰身體無外傷。家屬事後透過民代表示，懷疑是保母在餵女兒時，不慎導致女兒噎死，認為保母難辭其咎。女嬰今(5)日上午進行解剖釐清死因，母親悲傷表示，「見到女兒那一剎那她的眼睛沒有闔眼，彷彿告訴我們怎麼那麼晚才出現」、「我們不是要公審保母，而是為什麼政府可以縱容這種案件不斷在發生。」

▲▼ 嘉義太保一名5個月大女嬰在保母家突然猝死，今(5)日解剖釐清死因 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義太保一名5個月大女嬰在保母家突然猝死，今(5)日解剖釐清死因 。（圖／記者翁伊森翻攝)

▲▼ 嘉義太保一名5個月大女嬰在保母家突然猝死，今(5)日解剖釐清死因 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 女嬰父母到場神情哀傷 。（圖／記者翁伊森翻攝)

警方於2月26日下午接獲報案，一名5月大女嬰在嘉義長庚醫院急診室死亡，女嬰的父親表示，他當天早上約8點左右送托保母家，近4個小時後，他接獲王姓保母告知，女兒突然沒了呼吸心跳，緊急送到醫院卻已來不及，經搶救後仍宣告不治，「好好的孩子在短短近4小時過世，我們完全無法接受。」

法醫今(5日)上午進行解剖，女嬰父母到場神情哀戚，並在女嬰的靈堂前擺放玩偶與追思卡片，母親看著只有短短5個月緣分女兒的照片，難過表示，「見到女兒那一剎那她的眼睛沒有闔眼，仿佛告訴我們這麼那麼晚才出現，我只能抱著女兒的遺體大哭，我努力揉我女兒的眼睛叫她不能帶著怨恨眼睛要閉上，我一路抱著她到往生室，我們夫妻只能不斷的跟她道歉」。

女嬰母親也表示，「我們今天不是要公審保母，而是為什麼政府可以縱容這種案件不斷在發生，今天換成高階官員，或者那些辦理這種社會案件的法官你們的家人發生這種憾事，還能容忍這樣的法律判決嗎？」，「願此次事件能夠喚起政府對於幼兒的重視，法律的輕判政府的不作為間接斷送一個無辜幼小的生命，對於我們父母是一輩子抹不掉的傷痛，希望憾事能夠到我們這裡終止！」

▲▼ 嘉義太保一名5個月大女嬰在保母家突然猝死，今(5)日解剖釐清死因 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 女嬰的靈堂前擺放著玩偶與追思卡 。（圖／記者翁伊森翻攝)

檢警今日表示，就嬰兒父母所提出各項質疑、保姆說明及送醫急救過程，嘉義地檢署已指揮司法警察機關積極蒐集相關事證，並將依據解剖鑑定結果，以釐清本案之確切死因。若有任何人為疏失或涉及刑事責任部分，本署亦將全力偵辦。

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