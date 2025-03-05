20歲健美選手「嚴重脫水」心臟驟停亡！　教練嘆：恐偷用2藥物

▲喬蒂因嚴重脫水引發心臟驟停身亡。（圖／翻攝自IG／@jodi.vance.fit）



記者張方瑀／綜合報導

美國俄亥俄州年僅20歲的健美選手喬蒂（Jodi Vance），因嚴重脫水引發心臟驟停，最終不幸離世。喬蒂的教練表示，她可能是在未經告知和同意的狀況下，擅自使用了危險藥劑來調整體態，才會發生致命的悲劇。

根據紐約郵報、CNBC報導，喬蒂上月底以教練的身份，參加在俄亥俄州哥倫布（Columbus）舉辦的阿諾德體育節（Arnold Sports Festival），沒想到，她在活動後開始感到不適，最後被送往當地醫院，卻仍不幸離世。

喬蒂的家人在社群媒體發文表示，「她的心臟因為嚴重脫水引發的併發症而停止跳動。醫院雖然盡了全力搶救，但最終無法讓她恢復心跳。」

她的教練米哈利（Justin Mihaly）在Instagram的影片中透露，儘管喬蒂當時並沒有準備參加任何比賽，但她有可能在沒有告知他或家人的情況下，使用了兩種「極其危險」的藥物來調整體態。

米哈利說，「最近，她的身體狀況開始讓人擔憂，現在我們終於知道原因了，答案就在眼前，很多愛她的人，包括我在內，都曾勸她放慢腳步，但認識喬蒂的人都知道，這並不是件容易的事。」

來自德州的喬蒂在2024年NPC德州之戰（NPC Battle of Texas）女子健體組（Women’s Physique division）中獲得第三名，她也經常在Instagram上分享自己的訓練成果，以及鼓勵人心的話語。

米哈利雖未透露喬蒂可能用了何種藥劑，但他先前曾在另一支影片提到，使用利尿劑（diuretics）的風氣，並表示美國健美圈應該捨棄這類物質。

利尿劑是一類能增加尿液排出的藥物，主要用於治療高血壓、水腫和心臟衰竭；過度使用利尿劑可能會有脫水、低血鉀症等副作用，目前利尿劑已被國際奧委會列為運動員禁用藥物之一。