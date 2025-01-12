省錢爸只開小暖氣！2歲童38℃高溫狠烤12hrs熱死　隔壁電扇融化變形

▲2歲男童卡特被關在暖氣房裡12個小時後脫水去世。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國2023年12月發生了一起悲劇，2歲男童卡特（River Carter）因被關在高溫環境超過12個小時，最後脫水不幸去世。事隔一年多後，男童的父親亞倫（Aaron Lynwood Carter）在2025年1月7日被警方以「涉嫌過失殺人」和「虐待兒童」罪逮捕。

綜合外媒報導，根據警方與法醫的調查，卡特在2023年12月出現了流鼻涕症狀，父親亞倫擔心他感冒，又怕啟用整個房屋的中央空調會浪費電力，於是便將卡特帶到一個開了小型暖氣的房間內，選擇以局部暖氣讓兒子感覺溫暖，自己則離開房間。

亞倫將兒子安置在房內長達12小時，儘管他在期間聽到房間持續傳來聲響，但由於亞倫認為孩子沒問題，便一直沒有去房內察看兒子的情況，直到他發現異常時，兒子早已因為脫水失去意識，嚇得亞倫立刻報警。

當警方趕到現場時，房內的溫度高達攝氏38度，小型暖氣機旁邊的電風扇也因為過熱變形。法醫推測，卡特是因為長期暴露在高溫環境下，引發高鈉脫水而死。卡特的家人在訃聞中提到，他是個熱愛戶外活動、充滿個性的孩子，生前最喜歡音樂、舞蹈和與家人共處。

2025年1月7日，亞倫被警方逮捕，面臨非自願過失殺人及虐待兒童的指控，並於1月9日首次出庭。目前，這起案件仍在進一步調查中，檢察官表示，儘管亞倫無意傷害孩子，但他的疏忽直接導致了這場悲劇發生。