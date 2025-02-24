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快訊／俄羅斯駐法國馬賽領事館發生爆炸

▲▼國際最新消息快訊圖。

記者詹雅婷／綜合報導

法國南部港口城市馬賽的俄羅斯領事館附近24日傳出爆炸聲，總領事奧蘭斯基（Stanislav Oranskiy）證實領事館發生爆炸，但並未造成人員傷亡。詳細情況現階段尚待釐清。

RT引述BFM、Valeurs等媒體報導，這起事件發生在24日當地上午7時30分左右，目前約有30名消防人員與員警抵達現場。Valeurs記者Nicolas Boutin引述警方消息人士說法指出，有2枚燃燒彈被扔進俄羅斯駐法國馬賽領事館的花園，執法人員也在現場附近發現一輛遭竊車輛。

新聞媒體La Marseillaise引述總領事奧蘭斯基的說法指出，爆炸發生在領事館內，消防人員已經進入大樓。每日郵報指出，領事館已因這起事件封閉，軍警人員駐守在領事館建築物周邊。

針對這起事件，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，此案具有恐怖攻擊的所有特徵，莫斯科將要求法國當局進行徹底調查，加強法國境內俄羅斯機構的安全。

這起案件發生時間點正值俄烏戰爭3周年之際，事件細節尚待釐清。俄羅斯聯邦對外情報局（SVR）此前曾警告，俄羅斯駐歐洲外交使團可能成為烏克蘭恐攻目標。

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