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陸將訓練巴基斯坦太空人　參與空間站飛行任務

▲▼陸將訓練巴基斯坦太空人　參與空間站飛行任務。（圖／翻攝中國載人航天）

▲中國大陸與巴基斯坦簽署合作協議，將訓練巴基斯坦太空人。（圖／翻攝中國載人航天）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸與巴基斯坦近日簽署了太空領域的合作協議，將選拔、訓練巴基斯坦的太空人，並參與中國空間站的飛行任務。值得注意的是，這也是中國大陸首次選拔、訓練外籍太空人參與太空任務。

根據陸媒報導，中國載人航天工程辦公室與巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會28日在巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德簽署了《關於選拔、訓練巴基斯坦航天員（太空人）並參與中國空間站飛行任務的合作協議》。

按計劃，雙方將利用一年左右的時間完成太空人的選拔工作，巴基斯坦太空人將在中國接受全方位的系統訓練。根據中國空間站的飛行任務規劃，未來幾年內將擇機安排巴基斯坦太空人與中國太空人一起進入中國空間站執行短期飛行任務。

報導提到，將有兩名巴基斯坦太空人在中國接受培訓，入選的一名太空人將被培訓為載荷專家，為在中國空間站上進行專門研究做準備。同時，首位巴基斯坦太空人在中國空間站的任務將涉及各個領域的尖端科學實驗，包含生物和醫學科學、航空航天、應用物理、流體力學、空間輻射、生態學、材料科學、微重力研究以及天文學。

專家表示，讓巴基斯坦太空人參與到中國空間站飛行任務，體現出中國的載人航天技術整體已經非常成熟，也體現出中國對廣大發展中國家的全方位支持。

中國宇航學會高級會員、南京航空航天大學教授康國華表示，這代表中國空間站將發展成為一座更加國際化的空間站，「在美國國家航空航天局與加拿大、歐洲、日本等國家和地區的航天機構合作建設的國際空間站已經超期服役的背景下，中國空間站將迎來首位外籍太空人，這具有特殊的意義。」

康國華認為，「未來中國空間站如果開啓常態化的國際合作，各國太空人將能夠在中國空間站開展他們本國規劃的空間實驗，這對於全人類認識太空、和平利用太空會起到很大的促進作用。」

康國華還說，中國空間站將迎來的首位外籍航天員，來自加入共建「一帶一路」倡議的國家，同時也是參與「南南合作」的國家，這既是在推動高質量共建「一帶一路」，也是在拓展「全球南方」航天合作的空間，同時也是共同構建人類命運共同體的一種體現。

事實上，中國與巴基斯坦的航天合作由來已久，巴基斯坦的首顆衛星就是在1990年，由中國的長征2E火箭發射升空；在進行探月工程四期嫦娥六號任務的過程中，也幫助巴基斯坦成功實現了衛星繞月飛行。

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