凌濤被爆傳照性騷　網再翻去年訪美「要求男員工陪喝酒」

▲凌濤被爆婚外傳色照，去年訪美期間惹出的風波也再次受到討論。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

身兼國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤，遭人投訴曾多次傳裸露下體的私密照，不僅涉嫌性騷，已婚多年的他也涉嫌對婚姻不忠。凌濤今（4日）出面否認指控，不過網路上有人翻出，其實去年8月本刊就曾報導，凌濤在訪問美國共和黨全國代表大會期間耍官威，還逼年輕的男性外交人員陪喝酒。

本刊接獲投訴指出，凌濤背著妻子向第三人傳下體照片，還要求對方也回傳。凌濤今出面受訪時一概撇清，稱是本刊捏造故事、配合民進黨對他抹黑，還提到半年前本刊也曾報導他在星巴克耍官威，認為是自己遭媒體修理。

臉書擁有5.7萬人追蹤的網紅徐閉也在臉書發文提到：「大家不要忘記凌濤上次去美國霸凌外交部的工作人員，包括要求男性員工陪喝酒。」指的正是凌濤口中去年8月的報導。

本刊去年接獲爆料指出，外交部去年7月中籌組跨黨派代表團赴美觀選，凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會後，竟以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，對著我國外交官痛罵，一名年輕外交人員事後甚至在機上泣不成聲。據知情人士透露，凌濤等國民黨團員想到芝加哥一間全球最大的星巴克旗艦店購物，但外館人員擔心走遠、也怕耽誤行程，請司機將接駁車開到離他們較近的地點，凌濤上車後就開始狂罵外交部是配合民進黨成員的行程，還嗆要找徐巧芯爆料，修理外交部。

不僅如此，當跨黨派團員準備搭機返台時，一行人原定至長榮航空安排的貴賓室休息，但稍早與外館起口角的國民黨團員並無意願。然而凌濤等人卻被發現，在機場一間酒吧圍著一名年輕外交人員「勸酒」，回貴賓室還繼續喝，直到該名外交人員被迫一一回敬後略顯醉意，他們才善罷甘休、趕赴登機。在場團員形容，「外交部年輕弟弟基於禮貌不好意思拒絕，但凌濤他們簡直把外交官當陪酒公關在灌！」凌濤等人的舉止連自家人都看不下去，連忙提醒「不要再喝了！」

當時凌濤針對上述指控也一概否認，表示絕對沒有勸酒，是駐美代表處的外交官提議要聊聊、喝一杯，但他不想進機場貴賓室，所以才在機場找仍營業的店坐下聊聊。他還說，該外交官甚至也覺得駐芝加哥辦事處處長類延峰的發言不妥，希望藍營團員回台後不要就再提這件事，更反稱「這件事是他們要跟我們致歉！」

如今凌濤再被爆傳色照風波，他自己也重提去年訪美惹出的風波，還自嘲被「高規格禮遇」對待，強調會「直球對決」，並揚言要對引述此事件的媒體或政論節目蒐證提告。

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