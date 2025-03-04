　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凌濤被爆傳照性騷　網再翻去年訪美「要求男員工陪喝酒」

凌濤被爆婚外傳色照，去年訪美期間惹出的風波也再次受到討論。（本刊資料照）

▲凌濤被爆婚外傳色照，去年訪美期間惹出的風波也再次受到討論。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

身兼國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤，遭人投訴曾多次傳裸露下體的私密照，不僅涉嫌性騷，已婚多年的他也涉嫌對婚姻不忠。凌濤今（4日）出面否認指控，不過網路上有人翻出，其實去年8月本刊就曾報導，凌濤在訪問美國共和黨全國代表大會期間耍官威，還逼年輕的男性外交人員陪喝酒。

本刊接獲投訴指出，凌濤背著妻子向第三人傳下體照片，還要求對方也回傳。凌濤今出面受訪時一概撇清，稱是本刊捏造故事、配合民進黨對他抹黑，還提到半年前本刊也曾報導他在星巴克耍官威，認為是自己遭媒體修理。

臉書擁有5.7萬人追蹤的網紅徐閉也在臉書發文提到：「大家不要忘記凌濤上次去美國霸凌外交部的工作人員，包括要求男性員工陪喝酒。」指的正是凌濤口中去年8月的報導

本刊去年接獲爆料指出，外交部去年7月中籌組跨黨派代表團赴美觀選，凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會後，竟以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，對著我國外交官痛罵，一名年輕外交人員事後甚至在機上泣不成聲。據知情人士透露，凌濤等國民黨團員想到芝加哥一間全球最大的星巴克旗艦店購物，但外館人員擔心走遠、也怕耽誤行程，請司機將接駁車開到離他們較近的地點，凌濤上車後就開始狂罵外交部是配合民進黨成員的行程，還嗆要找徐巧芯爆料，修理外交部。

不僅如此，當跨黨派團員準備搭機返台時，一行人原定至長榮航空安排的貴賓室休息，但稍早與外館起口角的國民黨團員並無意願。然而凌濤等人卻被發現，在機場一間酒吧圍著一名年輕外交人員「勸酒」，回貴賓室還繼續喝，直到該名外交人員被迫一一回敬後略顯醉意，他們才善罷甘休、趕赴登機。在場團員形容，「外交部年輕弟弟基於禮貌不好意思拒絕，但凌濤他們簡直把外交官當陪酒公關在灌！」凌濤等人的舉止連自家人都看不下去，連忙提醒「不要再喝了！」

當時凌濤針對上述指控也一概否認，表示絕對沒有勸酒，是駐美代表處的外交官提議要聊聊、喝一杯，但他不想進機場貴賓室，所以才在機場找仍營業的店坐下聊聊。他還說，該外交官甚至也覺得駐芝加哥辦事處處長類延峰的發言不妥，希望藍營團員回台後不要就再提這件事，更反稱「這件事是他們要跟我們致歉！」

如今凌濤再被爆傳色照風波，他自己也重提去年訪美惹出的風波，還自嘲被「高規格禮遇」對待，強調會「直球對決」，並揚言要對引述此事件的媒體或政論節目蒐證提告。

★《鏡週刊》關心您：

．未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

．若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【凌濤訪美耍官威2】凌濤不爽！小鮮肉外交官自責　他委屈痛哭驚動同機旅客
【凌濤訪美耍官威1】凌濤為朝聖全球最大星巴克氣噗噗　還嗆回國找徐巧芯幫腔
【凌濤婚外傳色照】凌濤撇傳色照反甩綠營操作　民進黨「正國會」駁斥：提告以證清白

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／王大陸遭移送「仍要入伍」！　未來恐邊服役邊跑法院
王大陸找人毆司機　昔失控抓父衣領...吵要單挑
台積電赴美投資千億美元「是雙贏談判」　郭明錤提五重點分析
拒絕霸凌主管回任！六福村挺受害同仁：寧願被強制扣款
幕後／賴清德因應台積電投資美國過程曝　私訪張忠謀、魏哲家、林
快訊／合歡山也下冰雹了！畫面曝光
快訊／台中降下驚人冰雹 　中橫便道車隊緊急進入隧道避險
兒涉殺人未遂…王大陸富爸「手機未接、已讀不回」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王大陸涉殺人未遂遭移送！313仍要入伍　未來恐邊服役邊跑法院

陳亭妃控遭恐嚇　自家人看簡訊內容酸：小題大作

藍營鎖定「必罷」送2次　吳沛憶罷免案錯假率破四成、108幽靈連署

幕後／賴清德因應台積電投資美國過程曝　私訪張忠謀、魏哲家、林全

有效罷免連署書這樣填！　鍾沛君臉書教學：4重點不可漏

凌濤被爆傳照性騷　網再翻去年訪美「要求男員工陪喝酒」

台積電在美投資千億變美積電？　她點出關鍵：最高階技術仍在台灣

台積電變「美積電」？　她曝對美談判3籌碼：不必過於憂慮

台積電投資美1000億　AIT：台美經濟體互補互利！強化經濟安全

恐嚇陳亭妃「竟是自己人」　資深民進黨員喊冤：不滿她從政表現

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

【泰格與雪兒】候選人體質

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

【我爸才沒朋友！】教兒子不跟陌生人走 沒想到兒子語出驚人

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

王大陸涉殺人未遂遭移送！313仍要入伍　未來恐邊服役邊跑法院

陳亭妃控遭恐嚇　自家人看簡訊內容酸：小題大作

藍營鎖定「必罷」送2次　吳沛憶罷免案錯假率破四成、108幽靈連署

幕後／賴清德因應台積電投資美國過程曝　私訪張忠謀、魏哲家、林全

有效罷免連署書這樣填！　鍾沛君臉書教學：4重點不可漏

凌濤被爆傳照性騷　網再翻去年訪美「要求男員工陪喝酒」

台積電在美投資千億變美積電？　她點出關鍵：最高階技術仍在台灣

台積電變「美積電」？　她曝對美談判3籌碼：不必過於憂慮

台積電投資美1000億　AIT：台美經濟體互補互利！強化經濟安全

恐嚇陳亭妃「竟是自己人」　資深民進黨員喊冤：不滿她從政表現

王大陸涉殺人未遂遭移送！313仍要入伍　未來恐邊服役邊跑法院

增44站點200輛單車！雲林擴大零碳運輸　北港4鄉鎮同步啟用

陳亭妃控遭恐嚇　自家人看簡訊內容酸：小題大作

木可李文娟結巴不認罪！法官頭痛制止檢辯鬥嘴：別再說大一大二

王大陸「不滿車太差」找人毆司機　昔揪父親衣領吵要單挑

藍營鎖定「必罷」送2次　吳沛憶罷免案錯假率破四成、108幽靈連署

台南分署行政執行法拍會入帳729萬元　善化區土地1筆以518萬元拍出

快訊／立委陳亭妃遭恐嚇「啥米卡小選市長」　資深黨員偵訊後請回

韓妞最愛美白開賣！曾沛慈：保養可以懶但用量絕不要吝嗇

台積電赴美投資千億美元「是雙贏談判」　郭明錤提五重點分析

【我爸才沒朋友！】教兒子不跟陌生人走 沒想到兒子語出驚人

政治熱門新聞

凌濤驚爆背著愛妻　私訊露鳥索色照

向葉老師、社會大眾致歉！　傅崐萁盼「紛擾一切到我為止、概括承受」

凌濤視訊露鳥「想看硬的呀？」　鹹濕對話曝

遭爆露鳥討色照　凌濤：一定告！

「罷免一階32比0」引黨內抱怨黨中央　藍營美女發言人壓力大到哭了

遭爆婚外傳色照　凌濤批邏輯不通：爛劇本

喊話賴清德守護「護國神山」　馬英九憂心：賣了一個台積電就夠了嗎？

國民黨喊志願役加薪2萬！國防部回應了

32：0！罷免雙吳一階未過「7%死人連署」　增13藍委面對二階罷免

遭爆涉性騷視訊露鳥　凌濤斥抹黑：跟我互動有不舒服請直接申訴

經長掛保證：最先進2奈米跟1.6奈米　明年不會到美國生產

台積電加碼在美投資　卓榮泰：壯大台灣是政府跟產業界共同立場

台積電加碼投資美國1000億美元　總統府承諾：最先進製程留在台灣

「罷免一階32比0是奇恥大辱」　鍾小平批黨中央沒動：恐有滅頂之災

更多熱門

相關新聞

梅根不放棄王室頭銜：原因充滿愛

梅根不放棄王室頭銜：原因充滿愛

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室逾5年，仍使用「薩塞克斯公爵與公爵夫人」（Duke and Duchess of Sussex）頭銜參與各項事務，備受關注。近日，梅根接受《時人》雜誌專訪，表示「薩塞克斯」對她而言已不只是王室封號，而是與家庭及母親身份緊密相連的象徵。

汪小菲爆「雨中下跪」不是為了大S！失控原因曝

汪小菲爆「雨中下跪」不是為了大S！失控原因曝

凌濤被爆露鳥怒嗆綠派系操作　正國會不忍了要告：以證清白

凌濤被爆露鳥怒嗆綠派系操作　正國會不忍了要告：以證清白

Messenger圖標悄悄改版

Messenger圖標悄悄改版

「建築詩人」王大閎靠一方法抒壓

「建築詩人」王大閎靠一方法抒壓

關鍵字：

鏡週刊凌濤

讀者迴響

熱門新聞

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

更多

最夯影音

更多

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

【泰格與雪兒】候選人體質

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面