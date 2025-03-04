今降雨有春季特徵　鄭明典揭「四季雨型」：逆時針繞台灣轉1圈

▲鋒面逐漸通過台灣，各地降雨轉趨明顯。（圖／記者周宸亘攝）



生活中心／台北報導

今天（4日）清晨開始鋒面逐漸通過台灣，各地降雨轉趨明顯，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態。前中央氣象局長鄭明典指出，今天主要的雨區在台灣西北側，這是春季特徵，而台灣各季節的降雨分布隨季風與地形變化而轉移，「春、夏、秋、冬主要雨區剛好逆時針繞著台灣地形轉一圈！」

鄭明典今天在臉書貼文講述「春夏秋冬的雨型變化」，他說，今天主要的雨區在台灣西北側，這是春季特徵，而到梅雨季，西南季風起來，主要雨區會轉到台灣西南側，午後對流和颱風雨變化大，通常是山區多於平地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天降雨有春季特徵，主要雨區在台灣西北側。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）



至於秋季西南季風減弱，主要水氣來自東南風，雨區轉到台灣東南側；冬季東北季風起來，主要雨區轉到台灣東北側，「大致來看，春、夏、秋、冬主要雨區剛好逆時針繞著台灣地形轉一圈！」

氣象署指出，今天至明天清晨鋒面逐漸通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；台灣中部以北、東北部、東部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署預測，明天白天起東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區及金門、馬祖有局部短暫雨，澎湖為多雲。

此外，今天金門及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度；今、明兩天基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，請民眾注意。