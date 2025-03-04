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關西服務區「年賺6億」奪冠　清水充電站榮登「國道電力王」

▲新東陽關西服務區。（圖／業者提供）

▲國3關西服務區。（資料圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

國道服務區金雞母洗牌，過往服務區營收霸主常由國3清水服務區蟬聯，自95年到112年皆是營業額最高服務區，不過去(113)年金雞母洗牌，高公局統計，國道15處服務區去年整體營業額53.7億元，再創新高，關西服務區以5.98億元營收奪冠，去年因整修讓出冠軍的清水服務區今年正式開幕，今年營收力拼破10億元。

根據高公局統計，去年國道服務區營收高達53.7億元，較112年營收50.9億元，成長了5.49%。其中排名前5名依序為關西5.98億元、清水5.87億元、西螺5.80億元、泰安5.38億元、東山4.64億元。

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▲▼國道服務區營業額。（圖／高公局提供）

▲國道服務區營業額。（圖／高公局提供）

去年關西服務區營收拿下第一名，高公局指出，關西服務區奪冠主要歸功於近年持續優化硬體設備及公共服務，引進更多具吸引力的品牌櫃位，提升用路人服務體驗，年營收5.98億元，較112年的5.5億元營收成長8.7%。

至於清水服務區112年營收曾以7.61億元成績拿下冠軍，也創下單一服務區表現最好的一次，更是自96年以來的服務區營運冠軍，不過去年則排名第2名。高公局說明，清水服務區因113年整修8個月，營收位居第二。

▲▼清水服務區3樓招潮蟹星巴克咖啡廳。（圖／高公局提供）

▲國3清水服務區3樓招潮蟹星巴克咖啡廳。（圖／高公局提供）

不過高公局表示，隨著清水服務區整修完成展現新風貌，113年12月及114年1月營收都破億，114年春節營收更是亮眼，初二達871萬元、初三853萬元，雙雙突破歷年單日最高紀錄，今年預估年營收可望突破10億元。

此外，國道充電站營運隨著113年國道充電路網全面上線，總充電量679萬度，是112年379萬度的1.8倍，高公局說明，清水充電站以106萬度的總充電量，榮登「國道電力王」，至於充電次數以湖口北站2.7萬次居冠，而每車平均充電度數最高則為湖口南站，每車40.2度，這2項數據顯示湖口服務區在電動車補給的重要性。

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