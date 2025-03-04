一生捐血1173次！他救活逾240萬胎兒　澳洲「黃金手臂」辭世

▲哈里森在81歲時，完成他人生最後1次捐血。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

澳洲男子哈里森（James Harrison）有著「黃金手臂」的美譽，他從18歲就開始捐血，每2周捐一次，一路捐到81歲，一生共捐血1173次，而他的血漿更拯救了超過240萬名差點成為死胎的寶寶。哈里森家屬近日證實，他已於上月在養老院辭世，享壽88歲。

根據《CNN》報導，哈里森出生於澳洲新南威爾斯州（New South Wales），他在14歲時因肺部手術接受大量輸血，從此決定未來也要捐血助人、回饋社會，在他成年過後（1954年），便會每2周捐血1次。

澳洲紅十字會生命之血（Australian Red Cross Lifeblood）在1967年發現，哈里森的血漿含有一種罕見抗體，可用於開發藥物「Anti-D」，幫助懷孕婦女對抗「新生兒溶血症」，以預防新生兒因Rh因子疾病（Rhesus disease）身亡。

自1954年至2018年，哈里森一路從18歲捐血到81歲，共計捐血1173次。捐血中心表示，哈里森從未錯過任何一次預約，更因此在2005年創下金氏世界紀錄，一度成為捐血次數最多的人。在哈里森81歲那年，因為已經超過了捐血年齡上限，捐血中心還為他辦了退休儀式，當時哈里森就說到，如果允許，他願意繼續捐血。

捐血中心在本（3）月1日撰文道，哈里森於上月17日，在睡夢中平靜地離開。哈里森的女兒崔西・梅洛希普（Tracey Mellowship）也證實說，她的父親非常自豪能夠這樣無需代價、毫無痛苦地拯救這麼多生命，「他總是說這並不會對她造成傷害，聽到這麼多像我們這樣的家庭因為他的善良而得以生存，父親感到很高興」。據悉，哈里森的2個孫子也接種了「Anti-D」疫苗。

捐血中心也強調，哈里森的血液是「遊戲規則的改變者」，即使哈里森已經離世，研究人員仍正在藉由他和其他捐贈者的血漿，在實驗室培養這種罕見抗體。

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