花蓮棄屍內幕！竹聯幫小弟「刺殺大哥」　躲江湖追緝令向警投案

▲花蓮楊姓男子遭小弟刺殺後丟包、二度棄屍。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮昨傳出棄屍案，一名楊姓男子(25歲)失聯多日，經家屬報案協尋後，赫然發現楊男已經遇刺身亡，且遭到二度棄屍。警方連日追查，於昨(10日)將涉案的林嫌(主嫌)、楊嫌、陳嫌等3人全數逮捕，初步了解，3人是死者楊男的小弟，疑似因販毒贓款分配不均而爆發衝突，進而遭林嫌持刀刺殺，目前全案正進一步偵辦中。

據悉，死者楊男是竹聯幫仁堂、花蓮明仁會大哥，平時從事販毒活動，而3名嫌犯則是楊男小弟，楊平時對小弟管教甚嚴，日前疑似因販毒贓款數目對不上，而小弟又交代不清，引發楊男怒火，將小弟狠狠教訓了一頓，疑似因此埋下殺機。

死者楊男胞弟表示，2日晚間曾接到哥哥來電，稱手機遺失，當時未發現有任何異狀，但隨後哥哥就失去音訊，直到5日驚覺情況不對勁，因此向警方報案協尋，隨後楊男母親又於7日再度到警局求助，並表示楊男很可能被帶往秀林山區。

警方根據家屬提供線索展開追查，發現楊男3日晚間與林嫌、楊嫌等人相約在一處檳榔攤碰面，當天晚間8時許一行人前往白鮑溪上游，林嫌不甘上次遭到楊男教訓，憤而抽出折疊刀朝其頸部猛刺，當場劃破動脈濺血，並將其推落溪谷棄屍。

事隔一日後，林嫌越想越不對，擔心楊男陳屍地點太過顯眼，因此找來另名陳姓男子帶路，3人重回現場，將楊男的遺體以沙袋包裹、水管綑綁後，再次丟入山谷。3名犯嫌在該處逗留約4小時，直到5日清晨6時才離開現場。

警方事後率先逮捕楊嫌、陳嫌2人，隨後又於10日在桃園逮捕主嫌林嫌，並於深夜11時許將林嫌押回花蓮吉安分局，但林拒絕夜間偵訊，因此於今(11日)上午再行訊問釐清。另一方面，死者楊男遺體經初步相驗後，確認是頸部刀傷、劃破動脈，失血過多致死。

此外，由於整起案件涉及幫派、販毒贓款糾紛，小弟以下犯上持刀刺殺大哥，犯了江湖大忌，外傳竹聯幫對此發布追緝令，要逮林嫌「清理門戶」；而林擔心遭幫派報復，因此選擇投案，轉而尋求警方保護。花蓮警方指出，本案詳細動機目前尚須進一步調查，警方將會持續追查相關線索，釐清案情。