女網友誆「阿公過戶房產」騙35萬　埔里警分局長上廣播節目反詐

▲埔里警分局長林威廷前往中興廣播電台接受專訪，與聽眾分享假交友詐騙的真實案例。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮年長男子於社群媒體與自稱「盈公主」的女子認識、密切互動，期間對方表示其阿公急需用錢，於是男子先後面交35萬元，最後又要求匯款5萬元時，男子才意識可能受騙而報警，但已造成不小的財務損失。

埔里警分局指出，隨社交媒體和網絡交友平臺普及，詐騙集團常利用網上虛擬身分和偽裝技巧，進行情感勒索、金錢詐騙等犯罪行為；埔里分局長林威廷日前赴中興廣播電台(AM96.3)接受主持人專訪，由於電臺聽眾多為長者，林威廷特於節目中分享假交友詐騙的真實案例，及如何辨識詐騙手段，並提供實用的防範技巧。

林威廷表示，上述長者為某天於臉書認識「盈公主」，隨後互加LINE好友聊天，期間對方藉口其阿公名下有一筆不動產過戶、需要代書費90萬，長者應其要求，先與一名自稱「保全」的男子相約在高鐵站面交30萬，接著對方二度要求面交5萬，第三次要求匯款5萬元時經家人勸阻，才立即向警方報案，也反映出詐團利用受害人的信任與善良、層層設局的手法。

林威廷呼籲，在網絡交友過程中，詐騙集團往往會利用孤獨、 渴望愛情或急需財務支援的心理，巧妙地操控受害者的情感，使其無法察覺身處危險之中，對此應保持警覺心、堅拒任何金錢或私密資料的請求；如有疑慮請先撥打165反詐騙專線求證、110報案專線，或至鄰近派出所進行詢問，避免情財兩失。