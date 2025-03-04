淡水男嗜賭繳不出小孩學費　友人看不下去舉報！警破天九牌賭場

▲警方衝入賭場喝令賭客不要動。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水警方接獲民眾據報，朋友沈迷賭博，連小孩學費都繳不出來，警方成立專案小組進行調查，發現賭場隱藏在一處工廠員工宿舍內，深夜聚賭「天九牌」。警方經埋伏蒐證後前往查緝，當場查獲負責人64歲白姓男子、女員工58歲黃女及賭客17人，查扣賭資90多萬元、帳冊及賭具等證物，白男與黃女依賭博罪移送士林地檢署偵辦，其餘賭客則依社會秩序維護法裁罰。

日前有民眾向淡水警分局檢舉，朋友因沉迷賭博，甚至連孩子的學費都無法負擔，四處向親友借錢，最後他看不下去，才向警方舉報。經調查，發現淡水區北投子某工廠的員工宿舍深夜時常有可疑人士進出，並傳出吆喝聲，懷疑內部藏有賭場。

▼警方起獲賭資90多萬元，逮捕負責人及賭客等19人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方經多日監控及蒐證，確認賭場運作模式，2日凌晨12時許，持士林地方法院核發的搜索票展開突襲行動。警方衝入賭場後，當場逮捕白姓負責人、黃姓女員工及賭客17人，並查扣90多萬元賭資、帳冊及天九牌賭具等不法物品，訊後白男與黃女依賭博罪移送士林地檢署偵辦，其餘賭客則依社會秩序維護法裁罰。

據了解，賭場為躲避警方查緝，特意選擇在工廠宿舍內，並僅在深夜聚賭，以降低外界注意。賭場經營不到1個月，透過賭客間口耳相傳迅速聚集，年齡層涵蓋20歲至60歲。淡水警分局強調，將持續加強查緝違法賭博行為，杜絕不法聚賭場域，以維護社會治安。

▼警方清點賭資及賭具。（圖／記者陳以昇翻攝）