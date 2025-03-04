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bb.q CHICKEN婦女節優惠來了！調味雞翅5折、炸物免費送

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN祭出3月限定優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接3月8日國際婦女節，韓國連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」祭出整月狂歡優惠，包括調味雞翅只要半價，打卡免費送炸物等，且內用、外帶皆享優惠，即日起至3月31日限時開跑。

bb.q CHICKEN全門市即日起至3月31日祭出「2大婦女節歡慶優惠」，包括「調味雞翅第2件半價」，凡內用、外帶消費滿399元，即可用125元半價加購調味雞翅1份，並有4口味任選包括蜂蜜蒜味、起司、辣味燒肉、韓式甘醬。

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

▲消費滿額還可享5款炸物免費送。

還有「炸物免費送」，凡在個人社群平台上傳「有bb.q CHICKEN logo之物品」照片，並HASHTAG「bb.q CHICKEN」、標記官方帳號至限時動態，經店員確認後，消費滿399元即可獲得88元炸物1份，並開放5款炸物包括炸薯條、甜心QQ球、炸地瓜薯條、安妞薯球、炸年糕任選。以上優惠開放併用。

▲▼三商炸雞推出全新「青花椒綜合桶」。（圖／業者提供）

▲三商炸雞推炸雞桶買1送1優惠。

另外，三商炸雞至3月19日前則有「炸雞桶買1送1」優惠，凡購買青花椒綜合桶就送炸雞歡樂桶，特價399元，青花椒綜合桶內含3塊青花椒胸排及3塊義式炸雞，炸雞歡樂桶則含有5塊炸雞，並開放辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉任選。

三商i美食卡會員可享加碼優惠，至3月16日前只要使用3點於APP領取三商炸雞兌換券，「青花椒綜合桶」特價209元、「炸雞歡樂桶」特價199元、「1+1桶」特價389元，兌換期限至3月21日。

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