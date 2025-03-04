周鴻禕：中國AI有望憑「開源生態」優勢保持長期領先

▲360集團創辦人周鴻禕。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

DeepSeek爆紅後，「開源」與「閉源」之爭再次成為焦點。對此，中國大陸360集團創辦人周鴻禕認為，開源模式正在重構AI競爭格局，中國有望憑藉開源生態的優勢保持長期領先。

周鴻禕在接受《澎湃新聞》報導時表示，開源戰勝閉源是歷史的必然，DeepSeek透過「真開源」策略實現了建立全球開發者生態聯盟、成為產業事實標準、奠定AI「根技術」地位三大突破。

周鴻禕提到，中美的AI競爭將形成良性的結果，雙方可能透過開源和開放的討論，技術都會交替領先、進步，「同時，對全球產業而言，可能會加快人工智能到達AGI（通用人工智能）的臨界點，企業的應用速度也會相應加快。」

▼DeepSeek崛起後，經常被拿來與ChatGPT比較。（圖／路透社）



周鴻禕指出，開源模式將帶來多贏格局，中小企業可低成本獲得頂尖AI能力，雲服務商通過算力需求激增獲益，國產晶片廠商則借推理算力優化實現彎道超車。

周鴻禕強調，很多人老是津津樂道具體技術細節，但技術並不是別人不可逾越的，真正難以逾越的壁壘是免費、是開源，「就算GPT-5、GPT-6發表，效果有可能比DeepSeek-R1好一點，但我們還是會用R1，為什麼？因為免費、開源、值得信任。」

周鴻禕說，他主張人工智能技術不應被少數公司、少數國家壟斷，若一旦被某個國家壟斷，被某個公司壟斷，將來利用此技術來控制人類絕對是有可能的，「所以開源的策略，從更高意義來說，實現了一種技術擴散或科技平權、技術普惠，實現了技術的民主化、平民化，這對人類有著很大的意義。」

周鴻禕還說，大家都在使用開源的成果，同時又貢獻出自己的研究內容，這就形成了一個強大的循環，中國就能成為全球大模型產業真正意義的領導者，無論是從道義、道德，還是從真正的模式上，「中國將憑開源的先天優勢保持長期領先，但長期來看，中國獲勝並不是『消滅』美國，而是以一種『潤物細無聲』的方式，變成全球AI技術的標準，變成全球AI技術的根技術，具備強大的虹吸效應。」