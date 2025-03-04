台積電加碼投資影響供應鏈赴美？　郭智輝認長期來看：目前不至於

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台積電執行長魏哲家今（4日）宣布，將再投資美國千億美元、新建5座晶圓廠。美國總統川普強調，這讓美國在晶片產業享有優勢，「若台灣有事，這會有很大影響」。而外界關注是否會影響供應鏈往美國移動？經濟部長郭智輝今受訪時回應，「長期來看（是這樣）」但以目前投資的金額、需要供應鏈的數量，還不至於吸引整個供應鏈過去。

對於中國若犯台，台積電新投資計畫是否可以讓對美衝擊降到最低，川普回應：「顯然那將會是一場災難。但是至少這（指台積電投資）會讓我們對這個非常非常重要生意擁有某種形勢，若台灣有事，這會有很大影響。」

郭智輝今赴立院備詢，會前也接受媒體聯訪，對於台積電宣布投資美國千億美元，是否與次長日前去美國溝通有關？郭智輝回應，這沒有關係，次長是去蒐集關稅相關產業訊息。至於有無事前掌握？郭則透露，產業活動多多少少都有掌握，都了解。

此舉是否可能讓台灣失去優勢？郭智輝直言，不會，相信對海外或是國內投資，每個企業都會審視自己的能耐跟需求，到海外投資關心的是市場、當地國家有無需要資源、對整個世界的布局，這些都是海外擴展重要依據。郭強調，台積電本來就在美國有廠，在日本、德國也有，跟關稅是兩件事情，台積電先進科技全球布局非常重要。

對於川普談話，有媒體詢問，是否憂心台灣失去價值？郭智輝直言，台灣完全有價值，台灣變成全球矚目焦點，因為台積電的成就、全球布局，全球都依賴台灣生產晶片，在美國生產是為了美國客戶、在日本是為了日本客戶，在台灣生產除了美日外還有很多客戶。

至於外界憂心台積電變成美積電？郭智輝僅回應，這是多餘的。