苗栗毒蟲遇警車狂飆撞上女騎士　「人車前空翻」重傷進ICU

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市一名鄭姓毒品列管男子，昨（2日）上午騎機車在市區違規轉彎遇到巡邏警車，警方尾隨要攔下盤查時，鄭男加速在小巷子狂飆，追逐數分鐘後，鄭跟一部機車碰撞後，鄭男連人帶車往前騰空翻轉，頭部墜地、重傷在加護病房觀察中。雖然警方未在鄭男身上、機車查獲毒品，但懷疑鄭可能乘機丟棄違禁品，正擴大調閱監視器釐清中。

▲鄭姓毒品人口違規逃逸被警方追趕，在路口高速碰撞機車後，鄭男機車（紅色）前空翻造成頸部重傷住院。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天中午表示，警方昨日上午9時10分許，在苗栗市復興路與維祥街口，發現一部機車左轉彎未打方向燈，警方巡邏機車掉頭欲上前攔查時，該駕駛竟然突然加速駛離，警方擔心危害其他用路人安全，不敢貿然攔車。

警方說，該機車沿著光華街一路往北逃竄，在數個巷口高速穿梭，險象環生；最後在玉維路口時，跟要左轉進光華街的陳姓女騎士（25歲）機車發生碰撞，逃逸機車慣性動作使然，男騎士跟機車往前翻滾倒栽蔥，陳女也滾落地面、造成臉部撕裂傷，男騎士頸部受到嚴重擠壓，當場重傷無法動彈，目前在加護病房觀察中、暫無生命危險。

警方盤查身份，才發現騎車逃逸的鄭姓（50歲）男子為轄區的毒品列管人口，但在鄭男身上、機車並未查獲毒品等違禁品。警方說，雙方都沒有酒駕情形，但鄭男一時心虛駕車高速逃逸，沿途行徑各巷口均未停讓及減速，警方針對鄭男危險駕駛行為，將依公共危險罪嫌函送苗栗地檢察署偵辦；另外，由於鄭男數度離開警員視線，警方懷疑可能乘機丟棄違禁品，正調閱監視器釐清案情中。