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疲老闆凌晨公告門市今起恢復營業　千人見1點力挺狂刷加油

記者黃翊婷／綜合報導

有「零食界的好市多」、「直播圈零食小天王」之稱的電商疲老闆，近日陷入經營不善風波，他3日晚間開設直播，坦言有向民間借貸公司借錢，但一定會對廠商、顧客負起責任。疲老闆4日凌晨1時許透過臉書公告，嘉義門市自4日起恢復正常營業，短短4個小時就獲得1700多人按讚；網友們也紛紛留言鼓勵，「加油」、「疲老闆不逃避，勇於面對問題，光這點必須挺到底」。

▲疲老闆現身說明跳票風波。（圖／翻攝自臉書／疲老闆）

▲面對被控訴經營不善一事，疲老闆3日親自出面說明。（圖／翻攝自Facebook／疲老闆）

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電商疲老闆近日被爆經營不善，並以「內部調整」為由暫停營業，引發部分廠商不滿，就連網紅「鳳梨」也點名要疲老闆出面負責，掀起網友關注。

不過，疲老闆3日晚間開設直播，坦言自己野心太大、太心急，起初經營海產慘賠100多萬元，現在的公司更是砸了上千萬元經營，他有向「民間借貸公司」借錢，如今這間公司和商標都不在他的手上，但未來會盡力討回來，一定會對廠商、顧客負責，他不會跑。

接著，疲老闆在4日凌晨1時許通過臉書發文公告，表明嘉義門市將從4日起恢復正常營業。文章公開僅4個小時，就吸引超過1700名網友按讚，大家紛紛留言鼓勵疲老闆，「加油，會越來越好的」、「疲老闆不逃避，勇於面對問題，光這點必須挺到底」、「勇敢面對問題是正確的」、「每一次跌倒後能再站起來，才是最大的榮耀，看完你整場直播，希望疲老闆加油」。

???? 公告 | 疲老闆門市恢復正常營業 ???? 親愛的顧客們，疲老闆門市 從 3月4日（今日）起 恢復正常營業啦！???? ???? 營業時間：10:00 - 22:00 ???? 門市地址：嘉義市世賢路一段580巷82-1號 ☎ 客服電話：05-2320900 歡迎大家來店選購，期待您的光臨！✨ 快來看看有什麼新產品吧！

疲老闆發佈於 2025年3月3日 星期一
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