快訊／疲老闆「不自殺聲明」求保護！親曝和鳳梨現況：他灣不贏我

記者閔文昱／綜合報導

被封為「零食界的好市多」、「直播圈零食小天王」的電商疲老闆被爆經營不善，近日以「內部調整」為由暫停營業，引發廠商不滿，就連網紅「鳳梨」也點名要疲老闆出面負責。對此，疲老闆坦言，有向民間借貸公司借高利貸才導致錢坑越滾越大，但他也發布不自殺聲明，強調一定會勇敢面對。

疲老闆今（3日）晚間在直播中表示，自己一直很認真經營公司，但可能野心太大、太急了，起初經營海產慘賠100多萬，現在的公司更是砸了上千萬經營，為此他向一些「民間借貸公司」借錢，結果卻導致錢坑越來越大，如今這間公司、商標都已不在他手上，他未來會盡全力討回來，至於欠廠商、顧客的，他也不會跑，「要跑我早就跑了，該還的我一定一毛不會少」。

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▲疲老闆現身說明跳票風波。（圖／翻攝自臉書／疲老闆）

疲老闆坦言，這5天自己幾乎沒睡覺，因為無時都活在恐懼之中，也請求執法單位能供提供保護，「民間借貸公司的人要連繫我，我電話都會接，但請不要用非法的方式」。他話鋒一轉也發布不自殺聲明，強調自己絕不會逃避，也請民間借貸公司高抬貴手，給他時間處理債務問題。

至於跟網紅「鳳梨」的關係，疲老闆透露一開始出事時，他不知該如何跟鳳梨面對，等他後來把事情釐清想跟鳳梨聯繫時，對方卻不接他電話，不過如今雙方已經沒事了。然而，之後有網友提問「鳳梨不是想找你灣家（吵架）」，疲老闆又稱「他又灣不贏我！這麼沒挑戰性的事情我幹嘛做？」雙方關係令人霧裡看花。