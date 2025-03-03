疲老闆認找高利貸！欠一屁股債疑被押走「我到現場就不記得了」

記者閔文昱／綜合報導

被封為「零食界的好市多」、「直播圈零食小天王」的電商疲老闆被爆經營不善，近日以「內部調整」為由暫停營業，引發廠商不滿，就連網紅「鳳梨」也點名要疲老闆出面負責。對此，疲老闆今（3日）晚間也在臉書開直播說明情況。

疲老闆表示，由於他個人財務狀況問題，日前有不少「社會人士」到他的公司，他為了保護員工立刻趕到現場，但之後他欲言又止透露，接下來的事情就不太記得了，「我的手機也被…」甚至連家人都收到恐嚇訊息。

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▲疲老闆現身說明跳票風波。（圖／翻攝自臉書／疲老闆）

疲老闆透露，自己一直很認真經營公司，但可能野心太大、太急了，起初經營海產也慘賠100多萬，現在的公司更是砸了上千萬經營，為此他向一些「民間借貸公司」借錢，結果卻導致錢坑越來越大，如今這間公司、商標都已不在他手上，他未來會盡全力討回來，至於欠廠商、顧客的，他也不會跑，「要跑我早就跑了，該還的我一定一毛不會少」。

疲老闆也強調，從事情發生到現在他從沒攻擊過任何人，對於所有不實指控選擇沉默，但不代表他做過這些事情，包括公司從未倒閉，雖確實跳票「但我並沒有對不起社會大眾，只是我必須有點時間沉澱自己，大家都是人這需要一點時間對吧？畢竟債務不是小數字，我沒拿這些錢去享樂，如果有的話我早就不在這個世界上了。」