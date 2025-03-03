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快訊／疲老闆現身了！90度鞠躬道歉：21:00開直播面對不閃躲

▲▼疲老闆現身了！90度鞠躬道歉：21:00開直播面對不閃躲。（圖／翻攝自臉書／疲老闆）

▲疲老闆90度鞠躬道歉，強調21:00開直播面對，「不閃躲」。（圖／翻攝自臉書／疲老闆）

記者柯沛辰／綜合報導

被封為「零食界的好市多」、「直播圈零食小天王」的電商疲老闆被爆經營不善，近日以「內部調整」為由暫停營業，引發廠商不滿，就連網紅「鳳梨」也點名要疲老闆出面負責。對此，疲老闆3日晚間發文道歉，並附上鞠躬道歉照，強調晚間9點將親上火線在直播上說明。

疲老闆表示，這不是一場普通的直播，而是一次交代與感謝，「我知道，很多人有疑問、擔心，甚至生氣，所以我選擇站出來，不閃躲，不推託，今晚 21:00 直播，請給我一點時間，讓我對大家負責。」

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直播圈零食小天王疲老闆　與東森購物合作推嚴選商品（圖／東森購物提供）

▲直播圈零食小天王「疲老闆」。（圖／東森購物提供）

面對外界爆經營不善、準備跑路，疲老闆2月27日曾在臉書粉絲專頁上發文，表示正在進行內部優化調整，並將在調整完成後恢復正常營運，強調這是為了提供更高品質的服務。不料2月28日中午卻再次公告，稱連假期間「停止服務」，讓原本計劃在假期前來購物的顧客撲了空。

對此，曾與疲老闆合作的知名網紅「鳳梨」，2月28日當天發布「最後通牒」，要求疲老闆出面把貨款和錢跟他算清楚，若沒有的話，「我該做什麼動作將不再惜情。」引發關注。

▼網紅鳳梨曾親臨現場與疲老闆合拍短影音開箱。（圖／翻攝自鳳梨臉書）

▲網紅鳳梨甚至親臨現場與疲老闆合拍短影音開箱。（圖／翻攝自鳳梨臉書）

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