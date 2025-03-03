快訊／南投魚池鄉長涉貪！自家飯店垃圾倒清潔隊　夫妻訊後交保

▲南投縣魚池鄉長劉啟帆涉貪，檢方訊後以15萬元交保 。（圖／翻攝劉啟帆臉書）



記者游瓊華、吳佩蓁／南投報導

南投縣魚池鄉長劉啟帆驚傳涉貪！據悉，有人檢舉劉啟帆利用職權，派人將自家經營飯店的垃圾運至魚池鄉所公所清潔隊棄置，檢調接獲檢舉後，隨即展開調查約談，並傳喚劉啟帆、飯店負責人劉妻到案說明，訊後分別15萬元、10萬元交保。

據指出，劉啟帆曾任逢甲大學副教授，2018年高票當選魚池鄉長，2022年再度連任。劉家在南投經營飯店業，根據台灣公司網登記顯示，碼頭水沙蓮飯店負責人是劉胞弟劉啟行，龍江大飯店負責人是劉妻施怡真。

近日有民眾檢舉，劉啟帆涉嫌利用鄉長職權，派人將龍江大飯店、碼頭水沙蓮飯店的垃圾，載運至魚池鄉所公所清潔隊棄置。依《廢棄物清理法》規定，餐廳、工廠、旅館和醫院所產生的事業廢棄物，不能交給縣市環保局及鄉鎮市公所清潔隊處理，必需委請合法的廢棄物清運公司協助處理。

▲劉啟帆遭人檢舉，將自家飯店垃圾載運至鄉公所清潔隊棄置。（圖／翻攝劉啟帆臉書）

全案目前由南投地檢署偵辦中，劉啟帆及其妻施怡真等人涉嫌違反《貪汙治罪條例》、《廢棄物清理法》等罪嫌，訊後劉啟帆15萬元交保、施怡真10萬交保。