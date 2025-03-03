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川普、澤倫斯基大吵白宮　陸外交部：將持續為烏克蘭解決危機

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中國外交部發言人林劍回應川普、澤倫斯基白宮大吵一事。（圖／翻攝大陸外交部）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於2月28日在白宮發生激烈衝突，導致礦產協議破局。中國外交部發言人林劍3日舉行例行記者會上，對此回應，「中方將繼續致力於為政治解決烏克蘭危機。」

據《澎湃新聞》報導，路透社記者向林劍提問，美國總統川普上週指責烏克蘭總統澤倫斯基「拿第三次世界大戰做賭注」，並表示，烏克蘭總統還沒有準備好，與俄羅斯達成協議，「中國外交部對美烏領導人此次會晤有何評論？」

林劍表示，「我們注意到有關報道，中方將繼續致力於實現和平，發揮建設性作用。」

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基2月28日出訪美國白宮。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基2月28日出訪美國白宮商討礦產協議。（圖／路透）

▲▼美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，不歡而散。（圖／路透）

彭博社記者向林劍提問，有分析家稱中國可能會向烏克蘭派遣維和人員，中方對此有何回應？

林劍強調，「中國不是烏克蘭危機（俄烏戰爭）的製造者，也不是當事方，我們支持一切有利於和平解決危機的努力，期待各當事方找到能夠照顧彼此關切，可持續和持久的解決方案。」

澤倫斯基1日在網路社群X表示，烏克蘭非常感謝川普總統、美國兩黨成員及所有美國人民的幫助，烏克蘭人一直心存感激，尤其是被全面入侵的這三年，美國的支持對於烏克蘭的生存非常重要，儘管現在對話出現困難，雙方仍是夥伴，「我們需要彼此坦誠相待、交流，才能真正理解我們共同的目標。」

澤倫斯基也重申，烏克蘭已準備好簽署礦產協議，希望美國能承諾並提供烏克蘭安全保障。

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