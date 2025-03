和澤倫斯基大吵　范斯滑雪度假遭民眾嗆：去俄羅斯滑吧

▲佛州民眾不滿范斯的表現,沿途高舉標語抗議。(翻攝自X)

烏克蘭總統澤倫斯基日前訪問美國,和美國總統川普、副總統范斯會面,然而最終不歡而散,雙方在全球媒體面前唇槍舌戰,讓世人譁然,其中范斯被認為是挑起爭端的原因之一。近日他帶著家人到佛蒙特度假滑雪,不少支持烏克蘭的民眾在現場高舉抗議標語堵他,嗆他「去俄羅斯滑雪吧!」

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭滿3年,川普強調要讓雙方停火,但先前公開談話的論調卻和俄國總統普丁一致,引發質疑。上週五(2月28日)澤倫斯基親自到白宮與川普見面,商談與美國的稀土礦產協議,川普試圖藉此換回美國援烏的大筆資金,澤倫斯基則希望透過此協議確保美方的軍事援助,原本雙方談話進行得相當順利,經過40分鐘後,一旁的范斯突然對澤倫斯基的外交手法提出質疑,雙方展開激烈爭辯,導致最終會談沒有結果、協議也沒有簽署。

此一畫面透過轉播震驚全世界,美國內部大批支持烏克蘭的民眾痛批川普和范斯的做法形同當眾羞辱澤倫斯基,歐洲各國也先後強硬表態支持澤倫斯基,其中英國首相施凱爾(Keir Starmer)在川澤會的隔天,就和澤倫斯基簽署一項價值22.6億英鎊(約新台幣941億7,750萬元)的貸款協議,以支持烏克蘭提升國防能力。

而當澤倫斯基飛到英國爭取更多歐洲國家相挺的同時,被認為是引發爭執的范斯帶著家人來到佛蒙特州的滑雪勝地,度過週末假期。

去年在總統大選前,曾表態不會投給自家候選人川普的共和黨籍佛州州長菲爾史考特(Phil Scott),針對范斯一家人要到佛州度假表示歡迎,希望他們能有個愉快的週末,「他們選擇佛州並不奇怪,今年冬天我們的降雪很多,來度假對我們的經濟有利。」對於范斯到訪可能引發的抗議,史考特說,「雖然我們可能沒有每次都意見一致,但我們應該保持尊重」。

據報,范斯前往的是佛州華倫(Warren)的滑雪勝地「Mad River valley」的滑雪度假村「Sugarbush」,上百名當地民眾得知他要到訪此地,特別準備支持烏克蘭的標語到現場「熱烈迎接」他的到來,標語內容包括「佛蒙特支持烏克蘭」「范斯是叛徒,去俄羅斯滑雪吧」「范斯讓我們的國家蒙羞」「范斯,澤倫斯基比你man十倍」等。

有現場民眾受訪表示,「『去俄羅斯滑雪』是因為范斯在佛州沒有任何朋友,但他在俄羅斯有很多,所以他應該去那裡度假。」Sugarbush的發言人向媒體表示,度假村一整天都有一些抗議人士,但現場很平和,也沒有人擾亂秩序;白宮對此沒有評論。

