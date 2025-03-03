　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

和澤倫斯基大吵　范斯滑雪度假遭民眾嗆：去俄羅斯滑吧

佛州民眾不滿范斯的表現，沿途高舉標語抗議。（翻攝自X）

▲佛州民眾不滿范斯的表現，沿途高舉標語抗議。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

烏克蘭總統澤倫斯基日前訪問美國，和美國總統川普、副總統范斯會面，然而最終不歡而散，雙方在全球媒體面前唇槍舌戰，讓世人譁然，其中范斯被認為是挑起爭端的原因之一。近日他帶著家人到佛蒙特度假滑雪，不少支持烏克蘭的民眾在現場高舉抗議標語堵他，嗆他「去俄羅斯滑雪吧！」

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭滿3年，川普強調要讓雙方停火，但先前公開談話的論調卻和俄國總統普丁一致，引發質疑。上週五（2月28日）澤倫斯基親自到白宮與川普見面，商談與美國的稀土礦產協議，川普試圖藉此換回美國援烏的大筆資金，澤倫斯基則希望透過此協議確保美方的軍事援助，原本雙方談話進行得相當順利，經過40分鐘後，一旁的范斯突然對澤倫斯基的外交手法提出質疑，雙方展開激烈爭辯，導致最終會談沒有結果、協議也沒有簽署。

此一畫面透過轉播震驚全世界，美國內部大批支持烏克蘭的民眾痛批川普和范斯的做法形同當眾羞辱澤倫斯基，歐洲各國也先後強硬表態支持澤倫斯基，其中英國首相施凱爾（Keir Starmer）在川澤會的隔天，就和澤倫斯基簽署一項價值22.6億英鎊（約新台幣941億7,750萬元）的貸款協議，以支持烏克蘭提升國防能力。

而當澤倫斯基飛到英國爭取更多歐洲國家相挺的同時，被認為是引發爭執的范斯帶著家人來到佛蒙特州的滑雪勝地，度過週末假期。

去年在總統大選前，曾表態不會投給自家候選人川普的共和黨籍佛州州長菲爾史考特（Phil Scott），針對范斯一家人要到佛州度假表示歡迎，希望他們能有個愉快的週末，「他們選擇佛州並不奇怪，今年冬天我們的降雪很多，來度假對我們的經濟有利。」對於范斯到訪可能引發的抗議，史考特說，「雖然我們可能沒有每次都意見一致，但我們應該保持尊重」。

跟澤倫斯基吵架後去滑雪度假　美副總統范斯遭民眾嗆：去俄羅斯滑吧

▲民眾高舉抗議標語嗆道：「范斯是叛徒，去俄羅斯滑雪吧」。（翻攝自X）

據報，范斯前往的是佛州華倫（Warren）的滑雪勝地「Mad River valley」的滑雪度假村「Sugarbush」，上百名當地民眾得知他要到訪此地，特別準備支持烏克蘭的標語到現場「熱烈迎接」他的到來，標語內容包括「佛蒙特支持烏克蘭」「范斯是叛徒，去俄羅斯滑雪吧」「范斯讓我們的國家蒙羞」「范斯，澤倫斯基比你man十倍」等。

有現場民眾受訪表示，「『去俄羅斯滑雪』是因為范斯在佛州沒有任何朋友，但他在俄羅斯有很多，所以他應該去那裡度假。」Sugarbush的發言人向媒體表示，度假村一整天都有一些抗議人士，但現場很平和，也沒有人擾亂秩序；白宮對此沒有評論。


更多鏡週刊報導
挺烏克蘭！澤倫斯基訪英簽941億貸款　英相：歐洲峰會擬推停火計畫
川普擬終止對烏10億軍援　澤倫斯基發聲感激美國「準備簽礦產協議」
美烏礦產協議告吹！川普、澤倫斯基白宮互嗆　記者會取消

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今晚變天「雷雨襲全台」　最冷剩12度
「台灣又來這招？」中華隊違規登日媒　球迷批花錢買優勢
快訊／桃園某醫院女子墜樓！搶救不治
快訊／王品配息開獎！殖利率6.2％
快訊／南投魚池鄉長涉貪！夫妻訊後交保
台灣飯店不給一次性備品　日本人失望「價格還比日本貴」
高鐵苗栗⭢台中61公里　在地盼增設「中苗站」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

行李箱一開「全是人屍」！俄箱屍案摘走器官　死者心肝腎消失

骨折也要愛！變態韓男「當飛機杯」每2晚就要一次　妻子痛爆離婚

和澤倫斯基大吵　范斯滑雪度假遭民眾嗆：去俄羅斯滑吧

美國政要暗示下台　澤倫斯基：換掉我沒那麼容易

泰式按摩遭男技師「解開胸罩、揉捏下體」！　女顧客驚慌報警

五角大廈傳下令暫停對俄羅斯網路戰　美國安高層否認

猴子搶女遊客手機自拍　泰網友熱議：這隻很會拍片

川普獲邀赴英「國是訪問」　卻遭狠打臉！9萬英國人連署反對

56人染諾羅！大阪米其林名店「食物中毒」連環爆　無限期停業

川普不會出賣台灣！他舉「7理由」分析美中角力：丟西太恐終結霸權

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

行李箱一開「全是人屍」！俄箱屍案摘走器官　死者心肝腎消失

骨折也要愛！變態韓男「當飛機杯」每2晚就要一次　妻子痛爆離婚

和澤倫斯基大吵　范斯滑雪度假遭民眾嗆：去俄羅斯滑吧

美國政要暗示下台　澤倫斯基：換掉我沒那麼容易

泰式按摩遭男技師「解開胸罩、揉捏下體」！　女顧客驚慌報警

五角大廈傳下令暫停對俄羅斯網路戰　美國安高層否認

猴子搶女遊客手機自拍　泰網友熱議：這隻很會拍片

川普獲邀赴英「國是訪問」　卻遭狠打臉！9萬英國人連署反對

56人染諾羅！大阪米其林名店「食物中毒」連環爆　無限期停業

川普不會出賣台灣！他舉「7理由」分析美中角力：丟西太恐終結霸權

季芹爆洗澡一半「老公突闖入」習慣做1事！　王仁甫揭原因：就有Fu了

B2B模式助攻！「雲林良品」去年1.5億訂單　今年再戰東京食品展

警覺性提高！網友邀跨境電商投資　台東女先問警保住10萬

行李箱一開「全是人屍」！俄箱屍案摘走器官　死者心肝腎消失

連2年未提台灣！陸政協記者會聚焦經濟　巴西媒體秀中文被誇讚

「台灣又來這招？」中華隊違規登日媒　球迷批花錢買優勢罰太輕

萬金石馬拉松聯名平安符亮相　侯友宜：打造宮廟文化觀光新亮點

犀利愛情觀引網友狂讚！薔薔：麵包要大於愛情　另一半偷吃就讓他滾

花蓮夫妻台東求職未果只剩200元　警掏腰包助返鄉

王陽明重遊蔡詩芸定情地　「沙灘激吻放閃」恩愛全被拍

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

國際熱門新聞

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

川普發文認了！激怒澤倫斯基是「和談戰略」

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

川普宣布「5種加密貨幣」列美戰略儲備！　幣圈應聲狂漲

美股末日警鐘？巴菲特指標出現「致命警訊」

台女背包客燒房撞室友！開庭認罪了

「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

終結台灣核武！張憲義CNN專訪：都是中國人

美國衰落成為中國良機　尤其台灣問題

夫上電視協尋老婆　結果凶手就是他

1小時500下伏地挺身　前後對比超驚人

澤倫斯基再度「感謝美國」！演說內容曝端倪

川普絕對不會出賣台灣！他舉「7理由」驗證

經濟學人：美國高度依賴台積電

更多熱門

相關新聞

美暗示下台　澤倫斯基：取代我沒那麼容易

美暗示下台　澤倫斯基：取代我沒那麼容易

美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）暗示，若要達成和平協議，烏克蘭總統澤倫斯基可能必須下台。對此，澤倫斯基2日告訴英國媒體，要找人取代他沒那麼容易，且重申只要能夠換取烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），他願意辭職。

穿洞洞鞋去海邊　男意外摔在鯊魚身上

穿洞洞鞋去海邊　男意外摔在鯊魚身上

傳美下令暫停對俄網路戰　高層否認

傳美下令暫停對俄網路戰　高層否認

狗狗腹脹就醫　狂吞24隻襪子+嬰兒衣

狗狗腹脹就醫　狂吞24隻襪子+嬰兒衣

川普絕對不會出賣台灣！他舉「7理由」驗證

川普絕對不會出賣台灣！他舉「7理由」驗證

關鍵字：

范斯烏克蘭滑雪澤倫斯基北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

快訊／孫協志夏宇童結婚了！

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

女老闆交友成噩夢！遭暈船仔公開個資

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

蹦闆爆知名網紅私下接客

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！

來不及下車求救　台中男陳屍車內3天

突收裁員通知　竹科工程師焦慮：房貸還有1200萬

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面