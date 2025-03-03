稱「共機擾台非威脅」失言　馮翊綱拍片道歉：做效果講過頭

▲馮翊綱為失言道歉，「以後講話一定要謹言慎行」。（圖／翻攝相聲瓦舍臉書）

圖文／鏡週刊

「相聲瓦舍」團長馮翊綱近來惹出失言風波，日前在「百靈果News」Podcast 訪談中表示，他不認為共機擾台構成威脅，反而認為這是執政黨民進黨的宣傳手法。隨後，他又發文稱相聲瓦舍願意犧牲倒閉，以換取共機不再出現，該貼文一發出，再次掀起熱議。今（3日）馮翊綱拍影片道歉，「對不起大家，以後講話一定要謹言慎行。」

馮翊綱今在「相聲瓦舍」臉書上傳影片道歉，他說，前兩天放假，他接到一個長輩的電話，對方說「馮翊綱你講話口無遮攔，你嚇死人了」。

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馮翊綱回應長輩坦言：「做效果嘛，講過頭了，想要編個包袱，包袱編得不好掉地上，我自己聽了都覺得不好笑。」對方再斥：「你這個是怎樣？耳朵有問題還是眼睛有問題？你看不見飛機？看不見軍艦？你看新聞吧！腦子有問題！人家罵你腦子有問題！我覺得人家講的是對。」

馮翊綱說：「對，我應該要誠心誠意的對愛惜我的人，支持我的人說，對不起，因為我的工作是創造幽默，創造各位的快樂，我怎麼可以讓各位操心呢？我怎麼可以讓各位覺得不值得呢？深深反省，對不起大家，以後講話一定要謹言慎行。」

馮翊綱的道歉影片引來正反兩極留言，不支持他的網友痛批：「抵制你到底 爛爆了」「幾歲人了道歉就道歉還牽拖什麼做效果，有夠不乾脆」「不要把責任推給幽默兩個字，你以為你在創造幽默，別人看來你是在製造恐慌。」「馮老師..這次的話語真的不是包袱的問題，更不是幽默的問題…而是是非對錯跟立場問題…」

但也有不少粉絲留言力挺：「我還是喜歡以前的社會風氣，看相聲瓦舍就是喜歡看你們嘴當局的政治段子，現在隨便講幾句就搞得跟叛國一樣，跟對岸越來越像了」「現在言論比解嚴那年代還不自由」「我以為台灣是個言論自由的國家，前總統說過沒人需要為他的認同而道歉。」「讓我想到一句話：『現在政治人物負責講笑話，喜劇演員是負社會責任的』」「這江湖依舊是江湖，只是變味了」「今年的戲一定很精彩…還不趕快手刀搶票！」



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